Vox exige garantías urgentes a la Junta Electoral ante los fallos de control del voto exterior para prevenir el fraude

Vox ha exigido a la Junta Electoral Central (JEC) una batería de medidas urgentes para prevenir el fraude en el voto exterior. En su escrito la formación que lidera Santiago Abascal alerta de los fallos de control del voto procedente del Censo Electoral de Residentes Ausentes (CERA).

Para Vox, existe una «diferencia relevante» entre el voto por correo en el interior y el voto por correo en el exterior, «que debe ser corregida» a fin de garantizar la transparencia del proceso electoral. Además piden a la Junta que, en el caso de no poder garantizar la custodia verificable, «no se permita la emisión del voto por correo desde el extranjero».

Los de Abascal han planteado dieciocho medidas que refuercen el sistema electoral del voto en el exterior, desde garantizar la identidad del elector hasta poder reportar la cronología de las jornadas electorales en los consulados y reforzar la seguridad de la custodia de los votos. «La transparencia no es de izquierdas ni de derechas», señalan a OKDIARIO.

La formación advierte de que las próximas elecciones generales podrían registrar «un incremento significativo» de la participación del electorado inscrito en el Censo Electoral de Residentes Ausentes (CERA). Por ello, reclama que las garantías del voto exterior sean reforzadas antes de la celebración de los próximos comicios y no una vez iniciado el proceso electoral.

El escrito pone también el foco en la aplicación de la disposición adicional octava de la Ley de Memoria Democrática. Vox sostiene que existen riesgos para «la integridad del proceso electoral y, en fin, el Estado democrático» derivados de lo que califica como una aplicación «falaz y fraudulenta» de esta disposición a través de sendas instrucciones dictadas desde el Ministerio de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes de España.

Vox exige garantizar la identidad del elector

Uno de los principales puntos de preocupación señalados por Vox es el procedimiento de voto por correo desde el extranjero. La formación denuncia que «el procedimiento del voto CERA no exige la identificación personal del elector en el momento de la entrega del voto al operador postal».

Para los de Abascal, esta diferencia respecto al voto por correo en España debe ser corregida. Vox reclama que este protocolo sea trasladado, a través de la Dirección General de Política Interior y de la Dirección General de Españoles en el Exterior y de Asuntos Consulares, a todas las oficinas consulares. La formación quiere que el voto por correo desde el extranjero quede condicionado a la identificación personal del elector en el momento de su entrega al servicio postal, al igual que plantea para los españoles que votan por correo desde el interior.

Vox pide reforzar la cadena de custodia

Otra de las medidas se centra en la cadena de custodia. Vox reclama que se exijan actas normalizadas para cada cierre diario, apertura, recuento, precintado, entrega y recepción de los votos.

Estas actas deberían recoger el número de sobres, los números de los precintos, la fecha y hora de cada actuación, la identidad y firma de los responsables y las posibles incidencias. De esta forma, Vox pretende que quede documentado el recorrido de los votos durante todo el procedimiento y que pueda comprobarse posteriormente quién intervino en cada una de las fases.

Más seguridad en los consulados

Vox plantea además que Exteriores e Interior elaboren un plan de seguridad graduado para cada consulado. La propuesta contempla dependencias de acceso restringido, registro de accesos, contenedores inviolables, precintos numerados y vigilancia de miembros de la Guardia Civil o la Policía Nacional.

La formación reclama también una doble custodia funcionarial y que, en todo caso, uno de los miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado rubrique con su «visto bueno» las sucesivas actas de entrega y recepción de las sacas.

El objetivo es reforzar los controles sobre los votos desde su recepción y custodia hasta su traslado, evitando que existan fases del procedimiento sin una trazabilidad documental.

La formación reclama asimismo una mayor transparencia en la publicación de los resultados. En concreto, pide que al finalizar cada proceso electoral se publique, además del número de sobres recibidos según la modalidad de voto, los resultados electorales desagregados según el consulado de emisión. En otras palabras, que se conozca los votos recibidos cada partido por países, algo que no se conoce en la actualidad.

Para Vox, esta información permitiría conocer con mayor precisión el comportamiento del voto exterior y facilitaría el control posterior de los resultados correspondientes a cada demarcación consular.