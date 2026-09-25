Hailey Bieber viraliza su truco para endulzar el café y una nutricionista advierte: «No lo hace saludable»

El café es una de esas bebidas que hemos sabido adaptar a la perfección para satisfacer los gustos y manías de cada uno. Se ha convertido en un ritual hedonista que sustenta los pilares culturales de muchos países y protagoniza momentos claves del día, como el ritual de las mañanas, la pausa del mediodía o una excusa para charlar con tus amigas. Como no podía ser de otra manera, las formas de prepararlo también han caído presas en las tendencias healthy que abarrotan las redes sociales y que, en muchas ocasiones, tienen a grandes celebrities como protagonistas. Una de las últimas que ha dado mucho de qué hablar con su forma de endulzar el café ha sido Hailey Bieber.

Icono indiscutible de una generación por su estilo y el desarrollo de su negocio de belleza Rhode, la empresaria y celebritie acumula millones de seguidores en sus redes sociales. Y uno de los puntos más seguidos es su particular gusto por los batidos. Todo comenzó con el lanzamiento de su famoso Strawberry Glaze Smoothie, disponible en la famosa cadena de supermercados de lujo Erewhon Market. Pero ahora lo que ha llamado la atención de los suscriptores es un truco para endulzar el café a base de espuma hecha con crema de coco y sirope de arce con canela. Para resolver todas las dudas acerca del valor nutricional real de esta nueva receta, hemos hablado con Salena Sainz, nutricionista de Naturae Nutrición.

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Lo primero: cuidado con lo que se viraliza

Que una receta vaya precedida de términos como détox, quema grasa o similares es un motivo para activar el radar nutricional de la receta. «Que un ingrediente contenga un determinado nutriente no significa automáticamente que consumirlo produzca un efecto clínicamente relevante», apunta la experta. Una de las grandes trampas de las redes sociales es confundir que un alimento «contenga» algo con que la cantidad consumida sea suficiente para producir el efecto que se le atribuye. Por eso, antes de analizar si esta forma de tomar el café es o no sana, lo primero es desgranar la realidad de sus ingredientes.

Es interesante, pero un «‘hack’ nutricional»

Con la crema de coco, el sirope y la canela, Hailey Bieber ha vuelto a viralizar una solución para aquellos a los que les gusta endulzar las mañanas con un buen café. La realidad que expone Salena Sainz es que, desde el punto de vista nutricional, «no estamos ante un café que se convierta de repente en saludable por añadir agua de coco y sirope de arce». Más bien, ante una forma diferente de prepararlo y de darle sabor.

Desgranando los ingredientes, esta receta tiene, por una parte, café, que «aporta cafeína y numerosos compuestos bioactivos, especialmente polifenoles». El agua de coco «aporta principalmente agua, algo de hidratos de carbono y electrolitos, sobre todo potasio, aunque la cantidad que añadimos a un café normalmente es demasiado pequeña como para considerarla una estrategia relevante de hidratación o reposición de electrolitos».

Lo malo viene por parte del sirope, «que contiene principalmente azúcares», subraya la nutricionista. «Es cierto que aporta pequeñas cantidades de minerales y determinados compuestos fenólicos que el azúcar blanco no contiene en la misma proporción, pero las cantidades que utilizamos para endulzar un café son tan pequeñas que no deberíamos elegirlo por esos micronutrientes».

¿Es realmente una alternativa al azúcar?

Lo cierto es que si eres de los que pensaba sustituir el azúcar por este mix endulzante, tenemos malas noticias para ti, ya que con el sirope «seguimos hablando de azúcar libre o añadido», apunta Salena. «Que proceda del arce, de la miel, del agave o del azúcar de mesa no significa que podamos consumirlo sin tener en cuenta la cantidad». Un error muy frecuente es asociar natural con saludable, especifica.

En este caso, «el sirope de arce puede contener algunos micronutrientes y compuestos bioactivos, pero eso no transforma sus azúcares en nutricionalmente equivalentes a los presentes de manera natural dentro de una fruta entera». La clave para poder usarlo de forma saludable está en la cantidad y en la frecuencia, no tanto en buscar cuál es el azúcar perfecto. «Una cucharadita ocasional dentro de una alimentación saludable tiene muy poca relevancia; varias bebidas endulzadas cada día pueden acabar aportando una cantidad considerable de azúcares», explica Salena Sainz.

Mejor endulza el café de esta manera

Si lo que quieres es restarle amargor al café de forma verdaderamente saludable, el primer consejo que nos brinda Salena Sainz es ir disminuyendo progresivamente el grado de dulzor. «El paladar se adapta y muchas personas que creen que son incapaces de tomar café sin azúcar pueden acostumbrarse si la reducción se hace poco a poco. Podemos pasar de dos cucharaditas a una, después a media, utilizar canela o vainilla y comprobar cómo cambia nuestra percepción».

También se puede aportar sabor al café sin necesidad de aportar mucho dulzor: «Canela, cacao puro, vainilla o una bebida láctea que nos resulte agradable pueden modificar mucho la percepción del café». Y si una persona necesita endulzarlo, realmente hay opciones más saludables. Puedes emplear una pequeña cantidad de azúcar, miel o sirope de arce sin convertirlo en un problema nutricional. «Y los edulcorantes autorizados pueden ser útiles en determinadas circunstancias para reducir el consumo de azúcar, aunque tampoco considero necesario que todo tenga que saber intensamente dulce».

Una alternativa que podemos incorporar y que recomienda la nutricionista es leche aromatizada para endulzar el café de forma natural. En ese caso, para preparar 500 ml, los ingredientes serían:

500 ml de leche entera o semidesnatada.

1 rama de canela.

½ vaina de vainilla natural, abierta longitudinalmente.

2 tiras de piel de naranja, solo la parte coloreada.

Una pizca muy pequeña de sal.

Prepararlo tampoco conlleva un gran esfuerzo: «Calienta la leche a fuego suave sin que llegue a hervir. Añade la canela, la vainilla y la piel de naranja y mantenla unos 8-10 minutos a unos 70-80 °C. Retira del fuego, tapa y deja infusionar otros 10 minutos. Cuela y guarda en la nevera». Al añadirla al café, «la vainilla y la canela aumentan la percepción aromática de dulzor, mientras que la pequeña cantidad de sal puede reducir la percepción del amargor».