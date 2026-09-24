Antonio Banderas recupera una de las frases más célebres de don Quijote: «Confía en el tiempo, que suele dar dulces salidas a muchas amargas dificultades»

Hay frases que sobreviven al paso de los siglos porque conservan la capacidad de interpelar a quien las lee o las escucha. Una de ellas es la que Antonio Banderas ha recuperado en una entrevista y que procede de Don Quijote de la Mancha, la obra fundamental de Miguel de Cervantes: «Confía en el tiempo, que suele dar dulces salidas a muchas amargas dificultades».

La recuperación de esta cita sirve también para detenerse en la trayectoria de Antonio Banderas, un intérprete que ha construido una carrera de alcance internacional sin perder el vínculo con su ciudad de origen. Su recorrido profesional está marcado por decisiones, oportunidades y dificultades que terminaron conduciéndole desde los escenarios malagueños hasta las grandes producciones de Hollywood.

Más allá de sus trabajos frente a las cámaras, el actor ha compartido en distintas ocasiones reflexiones sobre su profesión, el paso del tiempo y las experiencias que han definido su vida.

Del fútbol al cine

Antes de convertirse en uno de los rostros más emblemáticos del cine español, Antonio Banderas soñaba con ser futbolista. Durante su infancia y adolescencia practicó este deporte en Málaga y llegó a participar en torneos, mientras sus entrenadores veían posibilidades de futuro en él. Sin embargo, una lesión en el pie cuando tenía alrededor de 14 años terminó apartándolo de los terrenos de juego y modificó sus aspiraciones profesionales.

El cambio de rumbo le llevó a acercarse al teatro. Nacido el 10 de agosto de 1960 en Málaga, es hijo de José Domínguez Prieto, que trabajó como policía, y de Ana Bandera Gallego, profesora. Desde joven mostró interés por las artes escénicas y comenzó a participar en actividades teatrales en su ciudad natal.

Su formación continuó en la Escuela Superior de Arte Dramático de Málaga, donde fue desarrollando las herramientas que más adelante le permitirían afrontar una carrera profesional. La interpretación dejó de ser una afición para convertirse en su principal objetivo, aunque el camino hacia el reconocimiento no fue inmediato.

A finales de los años setenta y comienzos de los 80, Banderas se trasladó a Madrid en busca de oportunidades. La capital española se convirtió en el escenario de sus primeros pasos profesionales, tanto en el teatro como en el cine. Fue en ese contexto cuando entró en contacto con Pedro Almodóvar, un encuentro determinante para su evolución artística.

El reconocimiento internacional

La colaboración entre Antonio Banderas y Pedro Almodóvar dio lugar a algunas de las películas más recordadas del cine español de los años ochenta. El actor participó en títulos como Matador, La ley del deseo y Mujeres al borde de un ataque de nervios, trabajos que contribuyeron a consolidar su presencia en la gran pantalla.

El cineasta manchego tuvo un papel importante en la proyección de Banderas y en su incorporación a una generación de intérpretes que comenzó a adquirir una mayor visibilidad fuera de España. El éxito de Mujeres al borde de un ataque de nervios, estrenada en 1988, reforzó la repercusión internacional de una filmografía que ya había empezado a llamar la atención.

En aquellos años también se produjo un detalle relacionado con su identidad artística. Pedro Almodóvar le sugirió utilizar el apellido materno, Bandera, con una modificación que daría lugar al nombre profesional de Antonio Banderas.

El siguiente gran capítulo de su trayectoria llegó con Los reyes del mambo tocan canciones de amor, película que le abrió las puertas del mercado estadounidense. Su llegada a Hollywood estuvo acompañada de un desafío personal: el dominio del inglés. El propio intérprete ha contado que, al principio, no hablaba el idioma, así que se aprendía de memoria lo que tenía que decir.

Aquella experiencia fue el inicio de una etapa en la que compartiría pantalla con figuras como Brad Pitt y Tom Cruise en Entrevista con el vampiro, estrenada en 1994. Posteriormente, su participación en producciones como Philadelphia, Desperado y La máscara del Zorro amplió su reconocimiento internacional.

Las dos mujeres de su vida

La trayectoria de Antonio Banderas también ha estado vinculada a su vida sentimental. Su primera esposa fue Ana Leza, actriz a la que conoció en Madrid y con quien contrajo matrimonio en 1987. Juntos se trasladaron a Estados Unidos en 1990, en una etapa de expansión profesional del intérprete, aunque la relación terminó en divorcio años después.

Durante el rodaje de Two Much, Banderas conoció a Melanie Griffith. La relación entre ambos traspasó la pantalla y culminó con su boda en Londres el 14 de mayo de 1996. Ese mismo año nació su hija, Stella del Carmen, la única hija en común de la pareja.

Tras casi dos décadas de matrimonio, Banderas y Griffith anunciaron su separación en 2014 y formalizaron el divorcio en 2015. Desde entonces, el actor mantiene una relación con Nicole Kimpel, empresaria de origen neerlandés vinculada al sector financiero y a la gestión de propiedades. Ambos han compartido durante años su vida entre distintos compromisos profesionales y su vinculación con la Costa del Sol.