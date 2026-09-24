Arthur Schopenhauer, filósofo alemán, sobre la felicidad: «A la alegría, cuando se presente, debemos abrirle de par en par todas las puertas, pues nunca llega a destiempo»
La felicidad no tiene por qué ir de la mano de un gran logro, una decisión trascendental o un cambio definitivo en nuestra vida. Según el filósofo alemán Arthur Schopenhauer, puede nacer de una conversación agradable, de una noticia inesperado o de una buena comida.
El problema es que a veces las obligaciones pendientes, el miedo a que algo salga mal o la sensación de no haber hecho todavía lo suficiente nos impiden entregarnos por completo a una alegría que ya está delante de nosotros.
Arthur Schopenhauer resumió esa actitud en una frase recogida en El Gran Libro de las Frases Célebres: «A la alegría, cuando se presente, debemos abrirle de par en par todas las puertas, pues nunca llega a destiempo». Lo mejor es que puedes aplicarlo en tu vida.
El consejo optimista del filósofo Schopenhauer sobre la felicidad
Schopenhauer ha pasado a la historia como uno de los grandes representantes del pesimismo filosófico. Consideraba que el deseo mantiene al ser humano en una insatisfacción constante: cuando no conseguimos lo que queremos, sufrimos por su ausencia; cuando lo alcanzamos, la satisfacción dura poco y aparece una nueva aspiración.
Precisamente por esa concepción de la existencia, su defensa de la alegría es tan especial. No afirma que podamos permanecer felices indefinidamente ni que baste con pensar de manera positiva para eliminar el dolor.
Más bien reconoce que los momentos agradables son frágiles y escasos, por lo que rechazarlos o posponerlos supone desperdiciar una parte valiosa de la vida.
Es decir, abrir todas las puertas significa recibir la alegría sin someterla antes a un interrogatorio. No hace falta preguntarse si la hemos merecido, cuánto durará o si resulta apropiado disfrutar mientras quedan problemas sin resolver.
Cómo aplicar la frase de Schopenhauer sobre la felicidad en tu vida diaria
La primera forma de llevarla a la práctica consiste en prestar atención a los momentos agradables mientras están ocurriendo. Nunca desperdicies una canción que te emocione, una charla interesante o una ocasión para celebrar.
Cuanto más cotidiano sea tu disfrute, mejor para ti. No hace falta que te reserves sólo para los grandes acontecimientos. Por ejemplo, preparar una comida que te gusta, el estreno de una serie o ver a tus amigos para tomar una cerveza puede (y debe) alegrarte.
Y, sobre todo, no sabotees las buenas noticias con un temor inmediato. Ante un éxito, es habitual responder con pensamientos como «seguro que dura poco» o «ahora vendrá algo malo». Esa reacción no protege frente al futuro; únicamente reduce una alegría que ya existe.
Además, no hace falta que por estar feliz finjas que todo va bien. Puedes estar preocupado por un problema y, al mismo tiempo, reírte durante una cena la familia.
Quién fue Arthur Schopenhauer: uno de los filósofos alemanes más importantes
Arthur Schopenhauer nació en Danzig en 1788 y murió en Fráncfort del Meno en 1860. Fue uno de los grandes filósofos alemanes del siglo XIX y uno de los nombres centrales del pesimismo filosófico.
Procedía de una familia acomodada y su padre, comerciante, quiso que tuviera una formación amplia y cosmopolita, por lo que el joven Schopenhauer viajó por distintos países europeos antes de consolidar su carrera intelectual.
Su obra más conocida es El mundo como voluntad y representación, donde desarrolló una filosofía marcada por la voluntad, el deseo y la dificultad de alcanzar una felicidad estable.
Durante buena parte de su vida, Schopenhauer no recibió el reconocimiento que esperaba, aunque su influencia creció enormemente en sus últimos años y después de su muerte.