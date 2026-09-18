Aristóteles, filósofo y científico griego: «El sabio no dice nunca todo lo que piensa, pero siempre piensa todo lo que dice»

En una época en la que las opiniones se comparten en cuestión de segundos, pensar antes de hablar se ha convertido en un ejercicio cada vez más difícil. Aristóteles, uno de los filósofos más influyentes de la Antigua Grecia, dejó una reflexión que invita precisamente a frenar ese impulso. «El sabio no dice nunca todo lo que piensa, pero siempre piensa todo lo que dice». Una frase que pone el foco en la prudencia, el autocontrol y el valor de unas palabras escogidas con cuidado.

La sabiduría también está en callar

Aristóteles entendía que tener pensamientos, conocimientos u opiniones no obligaba a expresarlos todos. Para el filósofo griego, la razón debía intervenir antes de tomar decisiones y actuar, porque una persona no demuestra su sabiduría únicamente por la cantidad de cosas que sabe, sino también por la capacidad de utilizarlas adecuadamente.

La primera parte de la reflexión apunta precisamente hacia ahí. El sabio no tiene que decir todo lo que piensa, porque existen pensamientos que pueden ser innecesarios, inoportunos o incluso perjudiciales si se expresan en el momento equivocado. Guardar silencio, por tanto, no significa carecer de argumentos, sino tener el criterio suficiente para seleccionar cuáles merecen convertirse en palabras.

Pensar antes de hablar

La segunda parte de la frase completa el mensaje. «Siempre piensa todo lo que dice». La diferencia está en la reflexión previa. Aristóteles concedía una enorme importancia a la deliberación, especialmente dentro de su concepción de la virtud y de la llamada phronesis, traducida habitualmente como prudencia o sabiduría práctica.

Esta virtud consiste en saber deliberar correctamente sobre aquello que puede hacerse en determinadas circunstancias. No basta con conocer qué es bueno en términos generales, ya que también hay que valorar el momento, las consecuencias y las circunstancias concretas. Esa forma de entender la prudencia explica por qué, para Aristóteles, actuar bien requiere algo más que conocimiento teórico.

Las palabras tienen consecuencias

Aristóteles también dedicó una de sus obras fundamentales, Retórica, a estudiar el lenguaje y la capacidad de los discursos para persuadir. Analizó la argumentación, el carácter de quien habla y las emociones que pueden despertar las palabras en quienes escuchan. Para él, comunicarse no era una actividad sin consecuencias, sino una herramienta con una enorme capacidad de influencia.

Esta idea de Aristóteles adquiere una dimensión especialmente actual con las redes sociales. Una opinión que antes podía quedarse en una conversación privada ahora puede convertirse en un mensaje público en cuestión de segundos. El impulso de responder inmediatamente puede hacer que se pronuncien palabras que, una vez dichas, resultan mucho más difíciles de retirar.