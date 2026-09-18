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El primer caso de mpox —la denominada viruela del mono— detectado entre los migrantes llegados a Ceuta introduce una nueva variable sanitaria en una crisis marcada ya por la aparición de casos de varicela y tuberculosis. Según ha podido saber OKDIARIO, se trata de un menor marroquí de 17 años que entró en la ciudad el pasado 31 de julio y que permanece aislado en un centro de menores después de presentar síntomas. El diagnóstico se ha confirmado este jueves.

El caso adquiere especial relevancia por el contexto en el que se produce. La llegada masiva de personas a Ceuta ya advertía de las dificultades para realizar vigilancia epidemiológica con la elevada movilidad; no hay un censo nominal consolidado y parte de las personas permanecen fuera de los dispositivos oficiales de acogida.

La situación actual, por tanto, plantea una pregunta fundamental: ¿cuántas personas pudieron mantener un contacto estrecho con el menor antes de que aparecieran sus síntomas y cuántas de ellas pueden ser localizadas? Esta enfermedad puede permanecer sin detectarse durante días y, además, en el contexto de la propia ministra de Sanidad, Mónica García, que ha desdeñado la expansión de potenciales enfermedades, se encuentra ahora con una más como es mpox, pero que en este caso ni siquiera ha pedido a las comunidades la cesión de vacunas.

La mpox no suele aparecer inmediatamente después del contagio. La OMS sitúa el periodo de incubación habitualmente entre una y tres semanas, aunque los síntomas suelen comenzar alrededor de la primera semana. Pueden aparecer fiebre, dolor de cabeza, cansancio, dolores musculares y ganglios inflamados, pero en muchos pacientes la primera manifestación puede ser directamente la aparición de lesiones cutáneas. Además, pueden darse complicaciones como neumonía, afectación neurológica, problemas oculares, dolor rectal, deshidratación o sepsis en casos graves.

Esto tiene una consecuencia epidemiológica importante en un escenario como el de Ceuta: una persona puede haber estado infectada durante varios días antes de saber que lo está y en esa situación haber contagiado a muchas más personas.

Además, los datos disponibles indican que algunas personas pueden transmitir el virus entre uno y cuatro días antes de que aparezcan los primeros síntomas. La evidencia sobre la transmisión por personas completamente asintomáticas es mucho más limitada y sigue siendo objeto de investigación.

¿Cuánto tiempo puede contagiar un enfermo?

La ventana de contagiosidad es considerablemente más larga que la de muchas infecciones respiratorias comunes. Una persona con mpox puede transmitir el virus desde el comienzo de los síntomas hasta que todas las lesiones hayan cicatrizado, las costras se hayan desprendido y se haya formado nueva piel. La OMS estima que este proceso suele prolongarse entre dos y cuatro semanas.

Por eso, el aislamiento no se establece simplemente durante un número fijo de días. Lo determinante es la evolución clínica y, especialmente, la desaparición completa de las lesiones.

El protocolo español establece que los casos sospechosos o confirmados deben mantenerse aislados y evitar el contacto estrecho con otras personas durante el periodo de transmisibilidad. En el caso de los contactos, la vigilancia epidemiológica se prolonga durante 21 días desde la última exposición, que corresponde al máximo del periodo de incubación utilizado para el seguimiento.

La evaluación oficial elaborada en agosto señalaba que la población llegada a la ciudad estaba distribuida entre recursos institucionales, asentamientos informales, espacios públicos, playas y viviendas particulares. El documento advertía además de la ausencia de un censo único y consolidado y de la movilidad de las personas, factores que dificultaban expresamente la investigación de casos y el seguimiento de contactos.

El problema no son sólo los contactos registrados

La trazabilidad epidemiológica es mucho más sencilla cuando un caso permanece en un domicilio estable, tiene identificados a sus convivientes y puede facilitar los nombres de las personas con las que ha mantenido contacto.

En un escenario de movilidad entre centros, asentamientos y espacios públicos, la investigación puede resultar más compleja. Sanidad calculó en agosto que unas 1.300 personas menores de edad habían sido filiadas en diferentes recursos de protección, mientras que el propio informe recogía estimaciones de entidades sociales según las cuales miles de menores permanecían fuera del sistema y pendientes de identificación, localización y derivación.

Esta circunstancia puede tener una consecuencia concreta ante un caso de mpox: si una persona que estuvo en contacto con el infectado no está identificada o cambia de ubicación, localizarla para ofrecerle información, vigilancia y, cuando corresponda, profilaxis posexposición resulta más difícil o casi imposible hasta que enfermen también.

¿Puede propagarse entre los jóvenes que permanecen en Ceuta?

La respuesta científica exige matices. La mpox no se comporta como un virus respiratorio que se propaga fácilmente por estar en la misma habitación, viajar en transporte público o caminar por la calle. Los CDC señalan que no se considera una enfermedad que se transmita por el aire o mediante un contacto casual, como puede ocurrir en una oficina, un aula o durante un desplazamiento.

El principal mecanismo de transmisión es el contacto estrecho con una persona infectada, especialmente el contacto directo piel con piel con lesiones, costras, fluidos corporales o determinadas secreciones. También puede producirse durante contactos íntimos o sexuales y, con menor frecuencia, mediante materiales contaminados.

Las vacunas

Además, la vacuna puede utilizarse como profilaxis posexposición. En España, Sanidad recomienda administrarla preferentemente en los primeros cuatro días después del contacto y contempla su utilización hasta 14 días si no han aparecido síntomas. En determinadas personas puede completarse posteriormente la pauta preventiva con una segunda dosis. Pero claro no sabemos cuántas vacunas hay en Ceuta y cuántas se pueden movilizar de la península porque la Sandiad de Mónica García tampoco dispondrá de ellas, como ha pasado con las entregadas por las comunidades.

La estrategia, gracias a las comunidades autónomas, priorizó la triple vírica, poliomielitis y difteria-tétanos, incorporando además la vacuna frente a la varicela después de la aparición de casos. Para ello, las comunidades y el Ministerio acordaron la cesión de 15.000 dosis de triple vírica y 10.000 dosis de vacunas frente a difteria-tétanos, varicela y poliomielitis.

La mpox, sin embargo, tiene una estrategia diferente. En España no existe una recomendación de vacunación sistemática de toda la población. La vacuna se dirige a determinados grupos de riesgo y a personas que hayan tenido un contacto estrecho con un caso. Para la profilaxis preexposición se recomiendan dos dosis separadas por al menos 28 días.

Una segunda dosis que añade complejidad

La estrategia española frente a mpox contempla dos dosis para la profilaxis preexposición, separadas por un mínimo de 28 días. La protección estimada por el Ministerio fue de alrededor del 76% después de una dosis y del 82% con la pauta completa, según un estudio nacional realizado en el contexto del brote de 2022.

No basta con localizar a una persona: hay que poder identificarla, acceder a ella, administrar la vacuna cuando esté indicada y garantizar el seguimiento correspondiente.

La experiencia de la campaña general desplegada en Ceuta muestra que ya existe una estructura de vacunación coordinada entre el Ministerio y las comunidades autónomas, pero no se sabe a cuántos se está llegando en realidad. En el caso de la mpox, esa coordinación puede ser igualmente relevante si aparecen nuevos casos y se requiere ampliar rápidamente la capacidad de vacunación.