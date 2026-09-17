Los psicólogos coinciden: quienes usan las redes sociales para insultar no es por que tengan envidia si no que se han unido dos facetas de su personalidad

Expertos en psicología han puesto el foco en las personas que utilizan las redes sociales para insultar a otras bajo el anonimato. Los psicólogos del centro Albor Psicología han informado en un artículo publicado en su página web oficial que el motivo de que se desprenda este odio no tiene que ver con la envidia y sí con otras facetas de su personalidad que le hacen atacar a otras personas a través de este medio. Consulta en este artículo todo lo que debes saber sobre lo que dice la psicología sobre las personas que utilizan las redes sociales para insultar.

Por desgracia, esto es un clásico en la era de las redes en la que vivimos hoy en día. En los últimos años, estos canales han supuesto una ventaja para que las personas de todas partes del mundo puedan comunicarse, conocerse e incluso obtener información, pero en los últimos tiempos estos espacios han virado hacia el odio de los famosos haters que, en su mayoría desde el anonimato, se empeñan en insultar y faltar el respeto a muchas personas que no han hecho nada para merecerlo.

¿El motivo? Expertos en psicología llevan años estudiando la conducta humana de estas personas que lanzan sus proclamas, esparcen odio e insultan a otras a través de las redes sociales. Los investigadores han apuntado en sus estudios que esto no sólo se hace por envidia, sino por otros rasgos de la personalidad humana que tienen que ver con el narcisismo, maquiavelismo, el sadismo de la vida cotidiana y la baja empatía.

Los expertos en psicología sobre los haters en redes sociales

Albor Psicología, un centro especializado situado en España, ha publicado un artículo en su página web en el que ha puesto el foco en la figura de los haters que se encargan de insultar y esparcir el odio en las redes sociales. Los expertos de este centro han intentado dar una explicación a los hechos que se producen día sí y día también en las redes sociales en todas las partes del mundo.

«El tipo de comportamiento que despliegan en las redes sociales es el propio que esperaríamos de una persona de estilo pasivo-agresivo», avisan desde Albar Psicología a la vez que hablan sobre los rasgos de estas personas. «Para empezar, desearíamos recalcar que estas personas lo pasan tan mal como mal pueden hacérselo pasar a otros. De ahí que sean «pasivo» (no se respetan a sí mismas, por lo que tienen una baja autoestima y muchas inseguridades) y «agresivas» (ni respetan a los demás, lo que les hace interactuar con otros con mensajes que rebosan ira, envidia o menosprecio)», cuentan.

«Efectivamente, el mensaje de crítica, hiriente y dañino, emana de las actitudes agresivas de esa persona. Sin embargo, la parte pasiva es la que necesita del anonimato y la falta de consecuencias para sus acciones que brinda internet. Por eso, para crear un hater necesitamos de las dos facetas», cuentan desde esta página, a la vez que estas personas también se manifiestan en la vida cotidiana:

Cuando no se sienten seguros, se comportan de un modo más «pasivo».

Cuando sí se sienten seguros o en presencia de personas que ven como más débiles, sacan su lado más agresivo.

Cuando hay cierto grado de «anonimato» o no tienen que confrontar a la persona objeto de su crítica, sí que despliegan su lado más agresivo y menos respetuoso frente a amistades o, lo que se suele decir, «criticar a mis espaldas».

Otros expertos en psicología apuntan a que esta figura del hater se debe a tres rasgos de la personalidad a los que llaman la combinación de la «triada oscura» y se basa en el narcisismo y maquiavelismo, además del sadismo cotidiano. Esto se debe a que estas personas se agarran a la distancia asincrónica y al anonimato e invisibilidad.