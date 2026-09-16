El refugio de José Coronado en Toledo: así es su finca de una hectárea rodeada de naturaleza y muy cerca de su hijo Nicolás

José Coronado ha construido durante décadas una sólida trayectoria como uno de los rostros más reconocibles de la interpretación española. Sin embargo, lejos de los rodajes, los estrenos y el ritmo de Madrid, el actor cuenta con un lugar al que acudir cuando busca algo mucho más sencillo: silencio, naturaleza y tiempo para desconectar. Ese refugio se encuentra en la provincia de Toledo, en el entorno de Casarrubios del Monte, una localidad situada en la comarca de La Sagra y próxima a la Comunidad de Madrid. Allí, Coronado dispone de una finca de campo que se ha convertido en uno de sus espacios personales favoritos.

El actor ya hablaba hace años de su relación con este lugar y de la importancia que tiene para él el contacto con la naturaleza. La finca cuenta con alrededor de una hectárea de terreno, un espacio suficiente para desarrollar una de sus grandes aficiones: la jardinería. Podar, cuidar plantas, realizar injertos o cultivar pequeños ejemplares forman parte de esas actividades que le permiten alejarse durante unas horas de la intensidad de su profesión.

Más que una segunda residencia convencional, el entorno representa para Coronado un pequeño universo particular. La vegetación, los caminos y la amplitud del terreno ofrecen un contraste evidente con la vida urbana y con el constante movimiento de la capital.

A este componente de descanso se suma otro especialmente significativo: la proximidad con su hijo, Nicolás Coronado. El joven actor y modelo ha desarrollado también un vínculo especial con el campo y reside en la zona de Casarrubios del Monte. Esta circunstancia permite que padre e hijo puedan compartir tiempo en un ambiente alejado de la exposición pública.

Casarrubios del Monte se ha convertido en uno de los grandes refugios de José Coronado, un rincón en plena naturaleza donde el actor encuentra la tranquilidad que busca lejos del ritmo de la capital. En esta finca toledana, rodeada de espacios verdes, ha podido crear su propio entorno personal. «Tengo una hectárea de terreno y he podido crear mi propio microhábitat», explicó en National Geographic. Sobre el significado que tiene este lugar para él, también confesó: «Es el lugar al que recurro en busca de tranquilidad».

Ubicado en la comarca de La Sagra, Casarrubios del Monte es un municipio con una historia que se remonta al siglo XII. Tras la Reconquista, la localidad fue repoblada y pasó a formar parte de la Comunidad de Villa y Tierra de Segovia, iniciando una trayectoria histórica que todavía puede apreciarse en su patrimonio y en sus calles.

El municipio, además, tiene suficientes atractivos para convertir la escapada en algo más que una visita al campo. Casarrubios del Monte conserva un importante patrimonio histórico, entre el que destaca su castillo gótico-mudéjar, una fortaleza vinculada a la historia de la Corona de Castilla y considerada uno de los elementos patrimoniales más destacados de la localidad.

También merece atención la iglesia de la Natividad de Nuestra Señora y los restos de la antigua iglesia de San Andrés. El pasado medieval del municipio todavía puede percibirse en sus calles y edificios, mientras que los alrededores ofrecen paisajes de campos, encinares y caminos rurales.

La historia de Casarrubios guarda, además, una curiosidad extraordinaria: en 1619, durante una enfermedad de Felipe III, la corte permaneció allí durante varias semanas, haciendo que la localidad se convirtiera temporalmente en el centro desde el que se gestionaban los asuntos de la monarquía.