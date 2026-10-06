Las maquilladoras expertas coinciden: para abrir la mirada a partir de los 60 años, lo mejor es «aplicar sombra marrón a ras de las pestañas»

Cuidar la imagen personal no tiene edad y, después de los 60, el maquillaje puede convertirse en un recurso ideal para realzar la belleza natural. Con el paso de los años, la piel cambia, al igual que la mirada, por lo que elegir productos y colores adecuados permite conseguir un resultado elegante y favorecedor. Entre las opciones más versátiles se encuentran las sombras marrones para los ojos, capaces de aportar profundidad sin endurecer las facciones.

Incorporarlas a la rutina de maquillaje ayuda a destacar la mirada de manera sutil, respetando las características de una piel madura y logrando un acabado natural, luminoso y sofisticado. A medida que envejecemos, prestar atención a la imagen también puede ser una forma de bienestar y cuidado personal. No se trata de ocultar las huellas del paso del tiempo, sino de encontrar recursos que permitan sentirse cómoda, segura y atractiva.

La sombra marrón: tendencia para los 60 años

Dejar atrás el uso indiscriminado de esta técnica no es solo una cuestión de tendencia, sino también de conciencia sobre cómo queremos mostrarnos y cómo queremos cuidar una parte tan delicada de nuestro cuerpo como lo son los ojos.

Según Iara Forteza, especialista en maquillaje, las sombras marrones favorecen cualquier color de ojos y quedan bien con cualquier cosa que te pongas. En el caso de las mujeres de más de 60 años, ofrecen una amplia variedad de tonalidades y se adaptan fácilmente a diferentes estilos.

Desde los beige y avellana hasta los chocolate y café, estos colores permiten definir la mirada sin recurrir a tonos demasiado intensos. Además, correctamente aplicados, ayudan a crear dimensión en los párpados y a conseguir un maquillaje elegante para el día a día o para ocasiones especiales.

Los beneficios de la sombra marrón en mujeres de 60 años

Suavizan la expresión: los tonos marrones suelen generar un efecto más delicado que los colores muy oscuros. Aplicados correctamente, pueden definir los ojos sin endurecer la expresión.

Aportan profundidad a la mirada: una sombra marrón ligeramente más oscura en la cuenca del ojo permite crear dimensión y hacer que la mirada se vea más estructurada.

Favorecen un maquillaje natural: los tonos tierra se integran fácilmente con diferentes colores de piel, por lo que son una excelente opción para conseguir un maquillaje discreto y sofisticado.

Ayudan a destacar los ojos: las sombras marrones pueden combinarse con tonos claros para iluminar determinadas zonas del párpado y conseguir una mirada más despierta.

Son muy versátiles: una misma paleta de marrones permite crear maquillajes suaves para el día o looks más intensos para una cena, celebración o evento.

Se adaptan a diferentes colores de ojo: los tonos cálidos y neutros pueden complementar ojos marrones, verdes, azules o avellana, especialmente cuando se combinan con matices adecuados.

El paso a paso para aplicar sombras marrones

Preparar el párpado. Limpia suavemente la zona y aplica una pequeña cantidad de hidratante o prebase específica para ojos. Deja que se absorba antes de comenzar. Aplicar una sombra clara. Extiende un tono beige, crema o marrón muy suave sobre todo el párpado para crear una base uniforme. Definir la cuenca. Utiliza un marrón medio y aplícalo con un pincel de difuminar sobre la cuenca, realizando movimientos suaves y ascendentes. Profundizar la mirada. Coloca una pequeña cantidad de marrón chocolate en la esquina externa del ojo. Difumina bien para evitar líneas marcadas. Añade una sombra clara y ligeramente luminosa en el lagrimal y debajo del arco de la ceja. Evita el exceso de brillo si buscas un resultado natural. Este paso es fundamental. Integra los diferentes tonos con movimientos suaves para conseguir una transición uniforme y evitar cortes de color. Completar con máscara de pestañas. Una o dos capas de máscara pueden ayudar a definir las pestañas y complementar el efecto de las sombras.

Consejos para usar la sombra marrón en ojos maduros

Si utilizas una sombra brillante, aplícala de forma puntual para aportar luminosidad sin sobrecargar la mirada.

Difumina siempre los bordes para conseguir un acabado más suave.

Combina los marrones con tonos beige, champán o dorados suaves para crear diferentes efectos.

No olvides cuidar la zona de los ojos antes y después del maquillaje, utilizando productos adecuados para mantener la piel hidratada.

Retira siempre el maquillaje antes de dormir, especialmente la máscara de pestañas y las sombras.

Para un resultado equilibrado, acompaña el maquillaje de ojos con tonos naturales en labios y mejillas.

Con estos elementos, la mirada mantiene toda su fuerza expresiva y gana sofisticación. Al final, el mejor maquillaje no es el que más se nota, sino el que consigue que los ojos parezcan descansados, luminosos y llenos de vida.