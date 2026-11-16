Las cabañuelas de Jorge Rey advierten de un cambio importante en el tiempo para finales de noviembre: «Se esperan nevadas importantes»

El tiempo vuelve a dar un giro, al menos según las cabañuelas de Jorge Rey. El joven burgalés, conocido por sus predicciones meteorológicas basadas en métodos tradicionales, ha actualizado su previsión para noviembre en su canal de YouTube y advierte de un cambio importante para el final del mes: después de unas semanas de temperaturas altas para la época, llegan el frío, las lluvias y la nieve en las montañas.

Las nevadas que anuncian las cabañuelas para finales de noviembre

Según la previsión de Jorge Rey, el cambio llegará hacia el 24 de noviembre, cuando el ambiente refrescará con lluvias que entrarán por Portugal. En los días siguientes, coincidiendo con la luna llena, esos frentes llegarán «en especial con fuerza a la mitad oeste y sur de España», y alcanzarán también Canarias, aunque con menos intensidad.

El momento más destacado de su previsión llega justo después. Hasta el 29 de noviembre, Rey espera frentes que dejarán un ambiente «más que otoñal» por el fresco y «buenas nevadas en alta montaña». Es decir, la nieve que anuncian sus cabañuelas no llegaría a las ciudades ni a las zonas bajas, sino a las cotas altas de las principales sierras y cordilleras. Ya en los últimos días del mes, según su pronóstico, «todo se relaja».

Qué espera Jorge Rey para el resto de noviembre

Antes de ese cambio, las cabañuelas de Jorge Rey dibujaban un mes de contrastes. Para mediados de noviembre preveía la formación de una DANA que dejaría tiempo más fresco y desapacible en el norte, con tormentas importantes en el sureste, en zonas como Murcia, el sur de Valencia, el este de Andalucía y Canarias. Según su previsión, las temperaturas volverían a dispararse hacia el día 20, a medida que esa DANA se fuera deshaciendo, antes de dar paso al frío de la última semana.

Rey también ha relacionado el calor prolongado de los últimos meses con lo que ocurre en el océano Pacífico. En su vídeo explica que las aguas del Pacífico ecuatorial están anormalmente cálidas, en referencia al fenómeno de El Niño, y asegura que eso ha influido en que ciudades como Sevilla o Soria hayan superado los 30 grados durante más días de lo normal. Además, adelanta que en próximos vídeos hablará de diciembre, de si lloverá en Navidad y de la tendencia que espera para el invierno.

Qué son las cabañuelas y qué fiabilidad tienen

Las cabañuelas son un método tradicional de predicción del tiempo, transmitido de generación en generación en el mundo rural, que se basa en observar el comportamiento del clima en determinados días del mes de agosto para anticipar el tiempo de los meses siguientes. Jorge Rey, natural de Bocos (Burgos), se ha hecho muy popular aplicando este sistema y lo combina con la observación de la naturaleza y de las fases lunares.

Conviene recordar, eso sí, que las cabañuelas no tienen base científica y no sustituyen a las predicciones meteorológicas oficiales. El propio Rey reconoce en su vídeo que «no es nada fácil sacar adelante estas previsiones». Para planificar una escapada a la montaña o un viaje por carretera en los próximos días, lo más fiable es consultar siempre la predicción de la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) y sus avisos por nieve.