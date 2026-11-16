El tiempo da un gran giro este lunes en España: la AEMET avisa de lluvias, viento fuerte y cambios en las temperaturas

La semana comienza con un panorama meteorológico marcado por la llegada de nuevos frentes atlánticos. La lluvia volverá a ser protagonista en el noroeste peninsular, especialmente en Galicia, mientras que otras zonas disfrutarán de una jornada más tranquila. La AEMET también contempla un ascenso generalizado de las temperaturas máximas, aunque el viento podría complicar el tiempo en varias comunidades.

Galicia, la zona más afectada por las lluvias

El paso de frentes atlánticos condicionará este lunes buena parte de la situación meteorológica en España. Según la previsión de la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET), Galicia será una de las comunidades más afectadas, con precipitaciones persistentes que podrán alcanzar intensidad localmente fuerte. Las lluvias también podrán extenderse a otros puntos del cuadrante noroeste, el suroeste peninsular, el centro y los Pirineos.

El viento será otro de los protagonistas de la jornada. Se esperan rachas muy fuertes en Galicia, el área cantábrica, el alto Ebro y el norte del Sistema Ibérico. En estas zonas, las condiciones meteorológicas podrían resultar especialmente desapacibles, por lo que conviene prestar atención a las actualizaciones de los avisos oficiales.

Suben las temperaturas pese a la inestabilidad

A pesar de las precipitaciones y del ambiente inestable, las temperaturas máximas experimentarán una subida ligera o moderada en buena parte del territorio. Las mínimas, por su parte, tendrán una evolución más desigual, con descensos en el tercio sur peninsular y ascensos en algunas zonas de montaña del noroeste.

La AEMET destaca que los valores térmicos serán relativamente elevados para estas fechas de noviembre. Esta circunstancia podría mantenerse durante buena parte de la semana, especialmente en lo que respecta a las temperaturas nocturnas. Por tanto, el episodio de lluvias no vendrá acompañado necesariamente de una entrada generalizada de aire frío.

¿Qué tiempo hará hoy en Madrid?

En la Comunidad de Madrid, el lunes comenzará con cielos cubiertos y posibilidad de precipitaciones débiles durante la mañana. La previsión contempla una probabilidad de lluvia del 70% en la capital durante las primeras horas, aunque la situación irá mejorando conforme avance el día.

Las temperaturas oscilarán entre los 11 grados de mínima y los 15 de máxima, según la previsión de la AEMET. Durante la tarde aparecerán algunos claros y disminuirá considerablemente la posibilidad de precipitaciones. El viento soplará del suroeste, con velocidades moderadas.

Canarias y el Mediterráneo, con menos lluvias

En el archipiélago canario se esperan cielos poco nubosos, temperaturas sin grandes cambios y viento alisio flojo o moderado. También las regiones mediterráneas, Baleares y buena parte de Andalucía tendrán una situación más estable que el noroeste peninsular.

De esta manera, el lunes estará marcado por importantes diferencias meteorológicas entre comunidades. Mientras Galicia tendrá que convivir con nuevas precipitaciones y fuertes rachas de viento, otras zonas disfrutarán de temperaturas relativamente suaves para mediados de noviembre.