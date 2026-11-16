La Comunidad Valenciana sigue en modo primavera: la AEMET confirma otro repunte de las temperaturas

La AEMET ha confirmado otra subida de las temperaturas en la Comunidad Valenciana para este lunes 16 de noviembre. La Agencia Estatal de Meteorología ha avisado de un «ascenso de las temperaturas máximas en Castellón». También ha descartado la presencia de lluvias durante esta jornada en el territorio mediterráneo. Consulta en este artículo todo lo que debes saber sobre el tiempo y las temperaturas en la Comunidad Valenciana para este lunes 16 de noviembre.

La Comunidad Valenciana sigue en modo primavera. Después de un fin de semana de temperaturas más propias del mes de abril, este lunes 16 de noviembre volverá a ser un día de temperaturas plácidas en las provincias de Alicante, Valencia y Castellón. La AEMET incluso ha informado de un ascenso de las temperaturas máximas en esta última provincia, donde se llegará a 23 grados. La mínima en el interior, en Morella, caerá hasta los 7 ºC durante la madrugada, en el que será el punto más frío de la Comunidad Valenciana.

La máxima del día en la Comunidad Valenciana volverá a estar en la provincia de Alicante, donde se llegará a los 25 grados en la capital de la Costa Blanca. En Elche también se alcanzará este registro y en la localidad de Orihuela se quedará la máxima en 24 ºC. La mínima de la zona estará en Alcoy, donde los termómetros bajarán hasta los 10 grados. «Cielo poco nuboso con intervalos de nubes altas. Temperaturas con pocos cambios. Viento flojo de componente oeste con intervalos de intensidad moderada», dice la AEMET.

En la capital de la Comunidad Valenciana, la máxima será de 24 grados con mínima de 15 grados durante la madrugada. La mínima en la zona estará en Requena, donde los termómetros bajarán hasta los 9 ºC. «Viento del oeste y del suroeste, ocasionalmente fuerte en zonas expuestas del interior», ha avisado la AEMET sobre el viento en la provincia de Valencia.

Suben las temperaturas en la Comunidad Valenciana

La predicción del tiempo de la AEMET en la Comunidad Valenciana para este lunes 16 de noviembre es la siguiente:

Cielo poco nuboso con intervalos de nubes altas. Temperaturas con pocos cambios, salvo ascenso de las máximas en Castellón. Viento del oeste y del suroeste, ocasionalmente fuerte en zonas expuestas del interior de Valencia.