Lluvias y alerta amarilla por viento en la Comunidad Valenciana: estas son las zonas afectadas

La AEMET ha decretado la alerta amarilla en la Comunidad Valenciana para este miércoles 11 de noviembre. La Agencia Estatal de Meteorología ha activado un aviso por fuertes rachas de viento en todo el interior del territorio mediterráneo en las provincias de Alicante, Valencia y Castellón. Consulta en este artículo todo lo que debes saber sobre el tiempo y los avisos por viento en la Comunidad Valenciana para este miércoles 11 de noviembre.

La Agencia Estatal de Meteorología ha activado la alerta amarilla por viento en la Comunidad Valenciana para este miércoles 11 de noviembre. El aviso se iniciará a partir de las 21:00 horas y hasta las 23:59 horas en todo el interior del territorio mediterráneo, donde se esperan rachas máximas de 80 km/h.

La AEMET también ha confirmado que la Comunidad Valenciana no se librará de las lluvias en este miércoles 11 de noviembre. «Cielo nuboso a muy nuboso. Precipitaciones débiles a partir de la tarde, más probables y abundantes en la mitad norte», confirma la AEMET sobre la probabilidad de lluvias que llegará a ser del 100% en Valencia y Castellón, mientras que en Alicante será de un 95%.

Por lo que respecta a las temperaturas, la máxima del día estará en Valencia capital, donde se llegará a 25 ºC en las primeras horas de la tarde. La AEMET también ha anunciado una subida de las mínimas, que serán de 12 grados en el interior de la provincia de Valencia y Castellón.

Alerta por viento en la Comunidad Valenciana

La predicción del tiempo de la AEMET para la Comunidad Valenciana en este miércoles 11 de noviembre es la siguiente:

Cielo nuboso a muy nuboso. Precipitaciones débiles a partir de la tarde, más probables y abundantes en la mitad norte. Temperaturas mínimas en ligero ascenso, y máximas sin cambios. Viento flojo de componente oeste, cambiando a flojo de dirección variable al final de la jornada.