Nos trasladamos hacia una finca rural asturiana, lejos de las playas y de los pueblos de colores de las postales. Aquí, la luz sale de unos paneles solares, el agua caliente llega a una ducha con vistas y nada de usar la alarma del móvil, pues son las gallinas las que marcan el horario. Así como ocurre en otra finca rural de Galicia, quienes viven allí necesitan ayuda de fuera.

La pareja que la habita lleva años recibiendo a viajeros dispuestos a ensuciarse las manos a cambio de techo y comida. Ahora, con la temporada de otoño ya en marcha, han renovado su convocatoria con un perfil muy concreto en mente, que no tiene tanto que ver con saber de agricultura como con una habilidad mucho más doméstica.

Una finca rural asturiana busca voluntarios para vivir gratis a cambio de 25 horas semanales

La propuesta, que se publica en algunos sitios de intercambio de trabajo y voluntariados como Worldpackers, WWOOF o HelpX, parte de una pareja de mediana edad que se instaló en Asturias hace casi veinte años para llevar una vida lo más autosuficiente posible.

Buscan a un voluntario (dos, en casos excepcionales) que ayude 25 horas a la semana a cambio de alojamiento y comida gratis.

En este marco, llevan más de quince años acogiendo a ayudantes de todo tipo, y con el tiempo han llegado a la conclusión de que lo que más necesitan es a alguien que les quite de encima las tareas sencillas para poder dedicarse a las más especializadas. Entre esos trabajos básicos están:

Cuidar de las gallinas.

Ayudar con la poda.

Limpiar y desbrozar alguna parcela.

Además, este año dan prioridad a quien disfrute en la cocina. Piden preparar una comida vegetariana al día, de lunes a viernes, para los tres que viven allí durante la estancia (el voluntario incluido).

Y como no hay ningún supermercado cerca al que acudir si falta un ingrediente, toca improvisar con lo que haya en la despensa y la huerta. También agradecerían la llegada de alguien con nociones de carpintería.

Sin vecinos y fuera de la red: así es la vida en esta finca de Asturias

La finca funciona sin conexión a la red eléctrica, con energía renovable que generan ellos mismos, y está bastante aislada: no hay vecinos al lado y la compañía habitual se reduce a un perro, dos gatos, seis ovejas, cinco gallinas y un gallo. Aunque el pueblo con servicios básicos queda a una caminata agradable, los anfitriones recomiendan llegar con vehículo propio.

A cambio, tienen una bonita ducha panorámica con agua caliente. En cuanto a internet, no hay cable, pero la cobertura móvil es buena.

Más allá del trabajo, los dueños insisten en que les gusta compartir lo que saben. Prometen enseñar a vivir de forma autosuficiente, pero también charlas sobre arte, setas, filosofía o cómo podar un manzano, a menudo con una cerveza o una sidra casera junto a la hoguera. Si el tiempo lo permite, organizan excursiones por la zona y pueden ayudar con el idioma.

Fechas, estancia mínima y condiciones para vivir gratis en esta finca rural de Asturias

Desde luego, la finca de este voluntariado en Asturias no recibe voluntarios todo el año. Las estancias pueden empezar en octubre de 2026 (solo para quien se vea capaz de pasar el otoño en la autocaravana sin calefacción) o a partir de marzo de 2027.

Además, piden un compromiso mínimo de tres o cuatro semanas, el tiempo que consideran necesario para enseñar al recién llegado a desenvolverse en un entorno sin conexión a la red.

Quien vaya debe llevar su propia ropa de trabajo, calzado y, sobre todo, ropa de lluvia, algo casi obligado en el clima oceánico de Asturias.

Allí hay algunas prendas disponibles, pero no de todas las tallas. En la casa se come vegetariano, no se fuma ni se toman drogas, aunque sí cae alguna cerveza, un vino o una sidra. En este sentido, los anfitriones aclaran que no esperan que el voluntario comparta sus hábitos.

Para presentarse basta con escribirles y contar dos cosas: la motivación para querer pasar una temporada en la finca y las fechas en las que se estaría disponible. El perfil ideal, según describen, es el de alguien a quien ya de niño le encantaba pasar el día al aire libre, porque para esa persona el terreno será un enorme patio de juegos.