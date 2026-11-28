Las elecciones generales del domingo 29 de noviembre reunirán a millones de ciudadanos en los colegios electorales de toda España. Sin embargo, antes de salir de casa hay una cuestión importante que conviene comprobar, ya que no todos los votantes pueden elegir dónde depositar su papeleta. Cada elector tiene asignado un colegio electoral y una mesa determinados en función de su inscripción en el censo. Por tanto, acudir a otro colegio, aunque pertenezca al mismo municipio o esté situado a pocos metros de casa, no permitirá ejercer el derecho al voto. Para evitar desplazamientos innecesarios, el Instituto Nacional de Estadística (INE) ofrece una herramienta que permite consultar esta información por internet.

¿Cómo saber en qué colegio electoral tengo que votar?

La Oficina del Censo Electoral envía una tarjeta censal al domicilio de cada elector en la que aparecen los datos de su inscripción, la sección, la mesa y el colegio electoral que le corresponden. Este documento también incluye la dirección del centro al que debe acudir el ciudadano el día de las elecciones.

No obstante, quienes no hayan recibido la tarjeta o la hayan perdido pueden consultar dónde les toca votar a través de la página web del INE. Existe un buscador de mesas y locales electorales que permite realizar la consulta sin necesidad de disponer de certificado digital o Cl@ve. Para utilizarlo, hay que introducir la provincia, el municipio y la inicial del primer apellido. También se pueden añadir datos del domicilio para concretar la búsqueda.

¿Es obligatorio llevar la tarjeta censal para votar?

No. La tarjeta censal tiene una función informativa y no es imprescindible presentarla en el colegio electoral. Para poder votar, lo fundamental es figurar en el censo correspondiente y acreditar la identidad ante los miembros de la mesa mediante un documento original con fotografía.

El Ministerio del Interior establece que se puede utilizar el DNI, el pasaporte o el permiso de conducir. Por lo tanto, haber perdido la tarjeta censal no significa que el ciudadano vaya a quedarse sin poder participar en las elecciones.

¿Qué pasa si he cambiado de domicilio?

Este es uno de los motivos por los que conviene revisar los datos antes de acudir a las urnas. El colegio electoral no depende necesariamente de dónde vive actualmente una persona, sino de la dirección que consta en el censo electoral utilizado para esos comicios.

Por eso, quienes se hayan mudado recientemente deben comprobar especialmente su inscripción. Si el cambio de domicilio no quedó incorporado al censo correspondiente, podrían tener asignado el colegio electoral de su dirección anterior. Consultar los datos del INE con antelación permitirá evitar confusiones durante la jornada electoral.