España se prepara para una nueva jornada electoral este domingo 29 de noviembre. Millones de ciudadanos acudirán a los colegios electorales para depositar su voto en las elecciones generales, pero hay otra cuestión que también preocupa a muchos: qué tiempo hará durante el día. La Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) ha adelantado una previsión en la que predominan los cielos estables, aunque habrá excepciones en el norte peninsular, donde las lluvias y las nubes tendrán mayor protagonismo.

Lluvias en Galicia y el Cantábrico

El domingo estará condicionado por el paso de un frente atlántico que avanzará de oeste a este y dejará precipitaciones en Galicia y las comunidades cantábricas. Las lluvias comenzarán por el noroeste y se extenderán hacia Asturias, Cantabria y el País Vasco a medida que avance la jornada. También podrían registrarse precipitaciones en puntos de Castilla y León y algunas lloviznas en zonas del litoral levantino y Baleares.

En Galicia se esperan las precipitaciones más destacadas, especialmente en el oeste de la comunidad. No obstante, la previsión apunta a que las lluvias irán perdiendo intensidad y tenderán a remitir durante la tarde-noche. Por tanto, quienes tengan previsto acudir a votar en estas regiones deberán consultar la evolución meteorológica y tener a mano el paraguas.

Nieblas durante las primeras horas

Uno de los fenómenos más destacados de la jornada serán los bancos de niebla que aparecerán durante la madrugada y persistirán durante buena parte de la mañana en amplias zonas del interior peninsular. Estas nieblas podrán reducir considerablemente la visibilidad, especialmente en los valles del Tajo y del Guadiana y en puntos del nordeste.

Extremadura tendrá que prestar especial atención a esta situación, ya que se han previsto avisos amarillos por nieblas hasta las 12:00 horas. Este fenómeno puede complicar los desplazamientos por carretera a primera hora, por lo que conviene extremar las precauciones al volante.

¿Qué temperaturas hará el domingo 29-N?

El frío seguirá presente durante las primeras horas, aunque no se esperan valores especialmente extremos para esta época del año. Según la previsión de la AEMET, Ávila y Teruel serán algunas de las ciudades más frías al amanecer, con temperaturas mínimas próximas a los 2 grados.

En Madrid, los termómetros alcanzarán alrededor de los 13 grados durante las horas centrales del día. En el extremo contrario estará Sevilla, que podría llegar a los 21 grados. En las zonas costeras peninsulares se esperan máximas de entre 18 y 20 grados, mientras que Canarias disfrutará de un ambiente mucho más suave, con valores de entre 23 y 25 grados.

¿Habrá que llevar paraguas para ir a votar?

En líneas generales, la jornada electoral transcurrirá sin fenómenos meteorológicos adversos importantes en la mayor parte de España. La mitad sur peninsular tendrá cielos poco nubosos o con intervalos de nubes altas, mientras que las mayores complicaciones se concentrarán en el noroeste y el Cantábrico.

En definitiva, no se espera que el tiempo vaya a condicionar de forma generalizada las elecciones del 29-N. Sin embargo, quienes voten en Galicia, Asturias, Cantabria o el País Vasco deberán estar pendientes de las precipitaciones, mientras que en el interior será recomendable abrigarse bien y tener cuidado con las nieblas de primera hora.