Frente Amplio (FA) es una coalición electoral española de izquierdas que concurre a las elecciones generales del próximo 29-N. Su candidata a la presidencia del Gobierno es Ada Colau. Son un conglomerado de partidos de izquierda que aglutinan formaciones como Izquierda Unida, Más Madrid, Movimiento Sumar, etc. El partido comulga con ideales progresistas, republicanos, feministas y antirracistas.

Su programa electoral consta de 158 páginas, y tiene como lema ‘Un programa como una casa’; puede consultarse vía digital en su página web oficial. A continuación te contamos los principios y valores de este partido, si llegara a la presidencia del Gobierno.

Frente Amplio en materia de vivienda

Según su programa electoral, Frente Amplio asegura tener como objetivo acabar con la especulación y garantizar el derecho a la vivienda. Entre sus principales propuestas en materia de vivienda, encontramos:

Un gran parque público y asequible de vivienda mayoritariamente en alquiler.

de vivienda mayoritariamente en alquiler. Viviendas para vivir, no para especular.

Bajar el precio de alquileres e hipotecas.

Prohibir los desahucios .

. Rehabilitación energética del parque residencial vulnerable.

Derecho a la vivienda en la ciudad a 15 minutos.

Medidas fiscales a determinadas empresas para financiar vivienda pública.

Financiación del Plan de Vivienda.

Reforma constitucional del artículo 47.

Frente Amplio sobre derechos sociales

Según su programa, FA tiene como objetivo reducir la desigualdad y acabar con la pobreza; consta de nueve ejes principales orientados a blindar el Estado de bienestar. De entre todas sus propuestas destacan:

Una prestación universal por crianza de 200 €.

de 200 €. Una sanidad pública más fuerte, dotándola de más financiación y mejor gestión.

Ampliación de la cartera de servicios y prestaciones.

Una educación pública de calidad que ofrezca la igualdad de oportunidades para todos.

que ofrezca la igualdad de oportunidades para todos. Gratuidad universal del comedor escolar en Infantil y Primaria en centros públicos.

La reforma fiscal que propone el FA

En el programa electoral del partido se establece que el esfuerzo tributario recaiga sobre las grandes empresas, el sector financiero y las grandes fortunas, mediante estas medidas:

Nuevo impuesto del 3 % anual a patrimonios de más de 50 millones de euros.

a patrimonios de más de 50 millones de euros. Bajada del IVA al 0 % para consumos eléctricos básicos y alimentos sin gluten.

para consumos eléctricos básicos y alimentos sin gluten. Excención total del IRPF para quienes cobren el salario mínimo y subidas de tipos hasta el 52% para rentas superiores a 300.000 €.

para quienes cobren el y subidas de tipos hasta el 52% para rentas superiores a 300.000 €. Supresión del régimen fiscal especial para trabajadores desplazados (‘ley Beckham’).

Transformación del modelo territorial, según el FA

De acuerdo con el programa electoral, el Frente Amplio propone una reforma institucional hacia una República Federal y plurinacional, una regeneración democrática contra la corrupción y la consolidación de un Estado laico, basándose en los siguientes axiomas:

Decidir mediante referéndum el avance hacia un modelo de Estado republicano federal y plurinacional.

el avance hacia un modelo de y plurinacional. Crear una Oficina Independiente contra la Corrupción.

Derogación de la ‘Ley Mordaza’ y de los delitos de injurias a la Corona o sentimientos religiosos.

¿Qué opinión tiene el FA sobre política exterior?

El Frente Amplio es un partido pacifista que se solidariza con Palestina y el Sáhara Occidental. De entre sus propuestas, defienden:

Una reducción del gasto militar (rechazando el 5 % del PIB para la OTAN).

(rechazando el 5 % del PIB para la OTAN). Firma del Tratado de Prohibición de Armas Nucleares.

Embargo total de armas a Israel.

a Israel. Apoyo al referéndum de autodeterminación del Sáhara Occidental.

El Frente Amplio es un partido antirracista

La formación del Frente Amplio incorpora propuestas antirracistas y de derechos de las personas migrantes dentro de su programa electoral:

Aprobación de una Ley Integral contra el Racismo y un pacto contra los discursos de odio.

y un pacto contra los discursos de odio. Impulso al Estatuto del Pueblo Gitano .

. Financiación estable para asociaciones antirracistas y creación de una comisión parlamentaria sobre el racismo estructural.

Cierre de los Centros de Internamiento de Extranjeros (CIE), derogación del ‘rechazo en frontera’ y prohibición de devoluciones ilegales encubiertas.

El FA defiende los derechos de las mujeres y del colectivo

El programa del Frente Amplio dedica dos apartados a la igualdad retributiva y laboral de las mujeres y al blindaje de los derechos del colectivo LGTBIQA+:

Este primer eje busca combatir la desigualdad económica y laboral mediante medidas de control salarial y mejora de las condiciones en sectores feminizados con más inspecciones de trabajo y controlando la brecha en los sectores de la limpieza, los cuidados, el comercio y la hostelería.

En cuanto al segundo apartado, en el programa electoral se detallan políticas públicas para garantizar la no discriminación, la salud y el reconocimiento legal de la diversidad sexual y de género.