Las elecciones generales del domingo 29 de noviembre coincidirán con la jornada laboral de miles de españoles. Trabajadores de supermercados, restaurantes, hospitales, comercios y otros servicios tendrán que acudir a sus puestos mientras los colegios electorales permanecen abiertos. Sin embargo, tener que trabajar no significa renunciar al derecho a votar. La legislación contempla un permiso retribuido para que los empleados puedan acudir a las urnas sin que se les descuente dinero de su nómina ni tengan que recuperar posteriormente ese tiempo. La duración dependerá de las horas que coincidan su turno y el horario de votación.

Hasta cuatro horas libres para votar

Este derecho está recogido en el artículo 13 del Real Decreto 605/1999, de 16 de abril, que establece que los trabajadores por cuenta ajena deben disponer de hasta cuatro horas libres dentro de su jornada laboral para ejercer el derecho al sufragio. Se trata de un permiso retribuido, por lo que la empresa no puede descontar esas horas del salario correspondiente. No obstante, las condiciones concretas se desarrollan mediante resoluciones de cada comunidad autónoma, por lo que es importante consultar la normativa territorial.

En la Comunidad de Madrid, por ejemplo, la resolución publicada en el Boletín Oficial regional establece cuatro situaciones diferentes. Si el horario laboral coincide con menos de dos horas de votación, no corresponde permiso; si coincide entre dos y menos de cuatro horas, se conceden dos horas libres. Cuando la coincidencia es de entre cuatro y menos de seis horas, corresponden tres horas, mientras que quienes trabajan seis horas o más durante el horario electoral pueden disponer de cuatro horas retribuidas.

¿Puede la empresa elegir cuándo puedes ir a votar?

Sí. Aunque el trabajador tiene derecho al permiso, corresponde a la empresa distribuir el periodo en función de la organización del trabajo. Esto significa que el empleado no puede elegir necesariamente cualquier momento para ausentarse, sino que deberá acordar con la compañía cuándo disfrutar de las horas que le corresponden.

Además, la normativa madrileña establece que los trabajadores contratados a tiempo parcial tendrán una reducción proporcional del permiso cuando su jornada sea inferior a la habitual de la actividad. Por ejemplo, si les corresponden tres horas por coincidencia horaria, el tiempo podrá ajustarse a su jornada.

¿Hay que presentar un justificante?

La empresa puede solicitar una acreditación de que el trabajador ha acudido a votar. Para ello, se puede pedir un justificante en la mesa electoral una vez depositada la papeleta. Este documento permitirá acreditar que se ha utilizado el permiso para ejercer el derecho al sufragio.

Por tanto, trabajar el domingo 29-N no tiene por qué impedir acudir a las urnas. La legislación contempla mecanismos para compatibilizar ambas obligaciones y garantizar que los empleados puedan participar en las elecciones sin perder parte de su remuneración.