Como decía Mecano en el título de una de sus canciones, ‘Una rosa es una rosa’, y por eso no todas las flores son iguales. Hay una que destaca con respecto a las demás, una que apenas tiene espinas y resiste en cualquier tipo de suelo. Hablamos de la rosa iceberg, con ese tono blanco tan característico que ilumina todo.

La historia de esta flor se remonta a la Alemania de 1958, cuando el creador de rosas Reimer Kordes obtuvo esta variedad, bautizándola originalmente como Schneewittchen, que significa Blancanieves.

Por qué la rosa blanca es ideal para decorar balcones y terrazas

A diferencia de las rosas convencionales que producen flores individuales de gran tamaño, esta variedad florece de manera agrupada, lo que le otorga un atractivo ornamental especial. De entre sus beneficios, destacan:

El rápido crecimiento

Su especial aroma

Sus ramas con pocas espinas

La buena resistencia que tiene a enfermedades

Para poder plantarla, los floristas recomiendan una maceta de 40 a 50 centímetros de profundidad con orificios que le permitan a la planta transpirar y eliminar el exceso de agua. Además de eso, un buen sustrato con minerales y una buena ventilación exterior ayudará a que la planta vaya echando raíces.

En su primer año, ya ofrece una floración abundante y en dos temporadas puede hasta formar un arbusto debido a la densidad de la planta. Asimismo, no se trata de una planta que requiera atención constante. Con sol, suelo fértil y un riego moderado sin encharcar, se asegura una floración estable a lo largo del tiempo.

¿Cómo cuidar un rosal blanco?

La temporada de máximo esplendor es durante los meses de primavera y verano, aunque, para garantizar la supervivencia de la planta, los meses más importantes son los de invierno. Para que crezca más fuerte a lo largo del año, se debe realizar un saneamiento durante los meses de otoño/invierno. Los floristas recomiendan quitar las ramas secas o dañadas para estimular el crecimiento y estaría lista para aguantar un año más.