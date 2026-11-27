Como en el cara a cara de la pasada semana, el líder del PP y aspirante a la Presidencia del Gobierno el 29-N, Alberto Núñez Feijóo, salió este jueves al ataque en el debate a cuatro. Decidido a ganar. Desde el arranque. Y lo hizo sin confrontar con el candidato de Vox, Santiago Abascal, como avanzó OKDIARIO, y presentándose como alternativa de Gobierno. Con un tono sereno y una actitud presidencialista.

El jefe de la oposición volvió a preguntar a Pedro Sánchez sobre quién pagó sus primarias, en alusión al negocio de los prostíbulos de su suegro. Pero el secretario general del PSOE optó primero por el silencio, y después, avanzado el debate, sostuvo que pagaron los «militantes» y «está avalado por el Tribunal de Cuentas».

Eso sí, el inquilino de la Moncloa, que hizo causa común con Ada Colau contra Feijóo, pronto se sumó a la maniobra de la representante de Frente Amplio de emplazar al resto de candidatos a condenar la violencia machista. Lo hizo Feijóo, condena expresa, pero al mismo tiempo recordó a Sánchez los nombres de Jésica y Andrea, las amantes del ex ministro José Luis Ábalos enchufadas en empresas públicas.

Por su parte, Abascal se revolvió contra la jugada de Colau y respondió a la ex alcaldesa de Barcelona y a Sánchez que no iba a recibir órdenes de ambos sobre las cuestiones a pronunciarse, recordando a la primera que su formación excarceló a violadores con la Ley del Sólo sí es, y al segundo, que «se rodeó de una banda de guarros con las mujeres».

En el primer bloque, el de la vivienda, fue Feijóo quien emplazó a Sánchez y Colau a responder si rechazan la okupación. La candidata del Frente Amplio no lo hizo. Al revés, la justificó y aprovechó para arremeter contra los desahucios, rogando a Sánchez una bajada de los precios de los alquileres. El presidente socialista, en su caso, volvió a quedarse mudo sobre la okupación. Y Abascal vinculó el problema de la vivienda a la inmigración ilegal masiva tras llamar «gran buitre» a Sánchez.

En el segundo bloque, el de economía y fiscalidad, Feijóo puso el foco de nuevo en los negocios de prostitución del suegro de Sánchez, pues el líder del PP hizo referencia a cómo había subido el precio de una pizza en estos años por la inflación. Una «pizza cojonuda» como la que vendían en la pizzería Luna Rossa, situada muy cerca de la sauna Adán regentada por la familia de Begoña Gómez, donde acudía Sánchez. Feijóo ha criticado al candidato socialista que, desde que gobierna, la pizza ha subido un 45%.

Sánchez se mostró este jueves más incisivo que en el cara a cara, donde optó por la moderación (o técnica del banco de niebla). Así, esta vez sí interrumpió a los candidatos de la derecha sistemáticamente. «Yo pensé que venía aquí a debatir con alguien que había sido presidente durante ocho años y resulta que es un tertuliano», le tuvo que espetar Feijóo. «Sánchez sabe mucho de Economía, pero no ha sido capaz de presentar ni un solo Presupuesto», añadió el dirigente popular.

El bloque de política social y servicios públicos comenzó con Colau sacando a colación de nuevo la violencia machista. Y Feijóo le reprochó que permaneciera «calladita» cuando Sánchez salió huyendo de Paiporta en la nefasta gestión de la DANA, y que tampoco quisiera hablar ahora de la falta de seguridad en los trenes tras las 115 muertes en los accidentes de Adamuz y Urda.

Posteriormente, el líder del PP instó a Sánchez a contestar por qué no hizo caso a los avisos de los maquinistas, y si Moncloa filtró los audios del conductor del AVE fallecido en Urda. Feijóo le reclamó «respeto a las víctimas».

Además, el candidato popular recalcó a los representantes del Ejecutivo socialcomunista que «este es el Gobierno más machista de la democracia, usando a las mujeres como mercancía». Feijóo leyó aquí a Sánchez y Colau la frase de Ábalos a Koldo sobre una escort que aparece en el sumario de la trama PSOE: «Carlota, se enrolla que te callas».

Asimismo, el jefe de la oposición pidió a Sánchez que contestara si había pedido explicaciones a la ministra de Igualdad, la socialista Ana Redondo, por los fallos de las pulseras antimaltrato. Pero el socialista calló de nuevo. Y lo mismo, Colau.

Por su parte, Abascal resumió la corrupción socialista y las muertes en los trenes de forma muy sencilla. «Mordidas y fulanas», enfatizó el líder de Vox, reprochando al inquilino de la Moncloa que «la red ferroviaria era la joya de la corona, y ahora las joyas son las de Zapatero, su mentor».

En el bloque de corrupción y regeneración democrática, Feijóo citó precisamente al ex presidente socialista para preguntar a Sánchez «si le va a pedir a Zapatero que devuelva la comisión de Plus Ultra».

Auditoría del «saqueo»

Acto seguido, el secretario general del PSOE se revolvió instando a Feijóo a decir si va a respetar el resultado de las urnas el domingo. Y el candidato del PP, además de asegurar una auditoría de las cuentas y del «saqueo», le dobló la apuesta con la sorpresa que tenía guardada para este debate. Feijóo le lanzó a Sánchez si se comprometía, como él, a dimitir y a renunciar al aforamiento si pierde las elecciones. «El Uno», como le llamaba la trama socialista, tampoco contestó.

En el último bloque, el de inmigración y política exterior, Feijóo y Abascal se refirieron con insistencia a la situación de Ceuta y El Hierro. «España no puede colaborar con Marruecos en la organización del Mundial con Ceuta invadida. A esta hora hay dos ciudades españolas invadidas, Ceuta y El Hierro», recalcó el presidente de Vox, advirtiendo que la ciudad autónoma «es la bola de cristal en la que podemos ver el futuro de España si siguen gobernando» los socialcomunistas. «Sánchez es el candidato marroquí a las elecciones de este domingo», sentenció. El 29-N, el veredicto.