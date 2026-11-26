La polémica está servida. La decisión de varios influencers y creadores de contenido de anunciar públicamente en redes sociales a qué partido político tienen intención de votar en las elecciones del próximo 29 de noviembre ha abierto un intenso debate. Una controversia sobre la que Carmen Lomana no ha dudado en pronunciarse, dejando varias reflexiones que apuntan directamente al hartazgo de una parte de la sociedad con la situación política actual y, especialmente, con la gestión del Gobierno de Pedro Sánchez.

La socialité ha sido preguntada por esta nueva tendencia entre los rostros conocidos de las redes sociales, que han decidido utilizar su popularidad para hacer público el sentido de su voto. Lejos de mostrarse especialmente escandalizada, Lomana ha defendido la libertad individual, aunque también ha dejado claro que no comparte las formas de quienes convierten sus preferencias políticas en todo un espectáculo.

«Que haga lo que les dé la gana, comprendes. Pero no me parece tampoco muy correcto estar ahí gritando como locos», ha señalado, marcando distancias con quienes utilizan sus perfiles para lanzar proclamas políticas de manera especialmente vehemente.

Para Carmen Lomana, cada ciudadano es libre de votar a quien considere oportuno, pero las elecciones no deberían convertirse en una competición de hinchadas ni en una guerra entre seguidores de diferentes siglas. De hecho, cuando le han preguntado por su propio voto, ha respondido con contundencia: «Yo voto a quien me dé la gana, porque esto además no es el Real Madrid y el Atleti, ¿eh?».

Una comparación con la que ha querido recordar que la política no es fútbol y que los ciudadanos no deberían comportarse como aficionados incondicionales de un equipo. Lo verdaderamente importante, a su juicio, es exigir resultados, responsabilidad y una gestión que responda a las necesidades reales de los españoles.

Y es precisamente ahí donde Lomana ha dejado sus declaraciones más contundentes. La empresaria considera que España atraviesa un momento en el que resulta especialmente necesario un cambio. «Estamos en un momento que creo que es muy importante el cambio», ha afirmado, dejando patente su descontento con el escenario político actual.

Aunque no ha querido convertir su intervención en una consigna partidista, sus palabras contienen una crítica evidente al rumbo del país durante los últimos años. Una crítica que adquiere especial relevancia cuando pone el foco en una de las grandes asignaturas pendientes del Ejecutivo de Pedro Sánchez: la falta de unos nuevos Presupuestos Generales del Estado.

«Quiero presupuestos, saber dónde va nuestro dinero. Eso es lo que quiero por encima de todo», ha reclamado Lomana. Y ha enumerado algunas de las partidas que considera fundamentales para garantizar el funcionamiento de los servicios públicos: educación, sanidad y transporte.

Su reproche ha sido especialmente directo al recordar que España lleva ocho años sin presupuestos aprobados, una situación que considera difícilmente justificable y que alimenta su demanda de un cambio político. Una cuestión que vuelve a poner sobre la mesa la responsabilidad del Gobierno y su capacidad para alcanzar acuerdos y sacar adelante las cuentas públicas.

En un momento en el que los ciudadanos reclaman explicaciones sobre el destino de sus impuestos y soluciones a los problemas cotidianos, Lomana ha optado por un mensaje sencillo: menos ruido, menos enfrentamientos y más gestión.

Finalmente, ha querido rebajar el tono de la polémica con un deseo para todos los partidos: «Y lo demás, suerte a todos y que gane el mejor». Una despedida diplomática que contrasta con la contundencia de sus críticas. Porque, más allá de lo que voten los influencers el próximo 29 de noviembre, Carmen Lomana tiene claro qué debería estar en el centro del debate: las cuentas públicas, los servicios esenciales y la necesidad de que el Gobierno dé explicaciones a los ciudadanos.