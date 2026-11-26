Tamara Falcó ha compartido en varias ocasiones algunos de sus hábitos diarios, desde su alimentación hasta sus cuidados personales y su actividad física. La hija de Isabel Preysler sorprendió al contar que había decidido levantarse a las cinco de la mañana para aprovechar mejor el día. Sin embargo, su rutina no era exactamente la que muchos podían imaginar: «Me levanto, me preparo el desayuno, saco a los perros…». La marquesa de Griñón reconoció entre risas que había una actividad que todavía se le resistía a primera hora, que es el deporte.

Madrugar, café y paseos con sus perros

Su intención inicial era aprovechar esas horas para hacer ejercicio, aunque pronto descubrió que no resultaba tan sencillo. «No soy capaz de hacer nada hasta las ocho de la mañana», confesó ante Pablo Motos. Por el momento, sus primeras actividades consistían en prepararse el desayuno, tomar café y sacar a pasear a sus perros antes de continuar con el resto de sus obligaciones.

Los ejercicios cerebrales también forman parte de su rutina

Además de sus hábitos matutinos, Tamara Falcó habló de otra actividad que había incorporado a su día a día, que son losejercicios cerebrales. La colaboradora explicó que utilizaba un dispositivo colocado en la cabeza mientras veía una película, una práctica que despertó la curiosidad de sus compañeros de plató.

Aunque inicialmente quería dedicar las primeras horas del día al entrenamiento físico, encontró otras maneras de aprovechar ese tiempo. Su experiencia demuestra que los cambios de hábitos no siempre se consiguen de golpe y que establecer una nueva rutina puede requerir un periodo de adaptación.

Así ha cambiado su relación con el deporte

La situación ha evolucionado desde aquella intervención televisiva. En mayo de 2026, Tamara Falcó explicó que había incorporado un entrenamiento mucho más exigente, con sesiones de entre 45 minutos y cinco o seis días semanales. Su programa combina ejercicios de alta intensidad (HIIT), cardio y pesas, bajo la supervisión de un entrenador personal.

La propia Tamara Falcó reconoció que no es una apasionada del gimnasio y que necesita ayuda para mantener la constancia. Sin embargo, aseguró que había ganado fuerza y masa muscular y que se encontraba mejor físicamente.

A sus 45 años, la marquesa de Griñón mantiene así una rutina de cuidados que ha ido cambiando con el tiempo. Lo que comenzó como un intento de madrugar sin hacer deporte ha terminado incorporando también el entrenamiento físico a su agenda semanal.