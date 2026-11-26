Martín Guarini, agricultor uruguayo de cítricos, ha ideado un bozal para que sus ovejas limpien de hierba la finca sin comerse los árboles. Lo que nació para resolver un problema de su plantación de limoneros se comercializa ya en 38 países, incluida España, y también se emplea en pistachos, almendros u olivos.

Todo empezó cuando Guarini, que cultiva limones con métodos ecológicos, necesitaba mantener a raya las malas hierbas sin usar herbicidas. Introdujo un rebaño en el terreno, pero los animales también mordían los árboles. Junto a Diego Fraga, diseñador industrial, ideó entonces un dispositivo que les permite comer del suelo y les impide llegar a la vegetación más alta.

¿Cómo funciona el bozal que evita que las ovejas se coman los árboles?

La pieza va sujeta al hocico y bloquea el acceso a todo lo que queda por encima de cierta altura, mientras la oveja sigue comiendo la hierba que hay entre hileras de árboles. El límite ronda el metro, pero varía según la raza: sus creadores lo sitúan entre 80 centímetros y 1,20 metros, así que conviene comprobar antes a qué altura están las ramas.

Es un sistema ligero: la pieza principal pesa unos 100 gramos y, con la sujeción, el conjunto llega a unos 400. Se fabrica con plástico resistente, parecido al de las cajas de recolección, y el arnés lo cosen talleres de mujeres. Está pensado para aguantar el trabajo en el campo sin impedir al animal moverse con normalidad.

Así nació este invento para las ovejas

Cuando pasó su plantación a producción ecológica, Guarini se topó con un obstáculo: cómo controlar las malas hierbas sin los métodos de mantenimiento habituales. Su idea fue recurrir a unas cuantas ovejas, que se alimentan pastando, algo que parecía sencillo y trajo complicaciones.

Bichos de Campo recogió que las soluciones mecánicas y los herbicidas ecológicos a base de vinagre resultaban muy costosos y requerían mucho tiempo. «Al ovino lo vi como una solución porque era barata», dijo el productor, que además veía la posibilidad de sacar unos ingresos extra con los animales.

Los primeros días fueron bien, pero las ovejas empezaron a comerse las ramas bajas de los árboles jóvenes. Según contó recientemente en el programa radial Moviendo el avispero, Guarini no se rindió: con Fraga dedicó unos dieciocho meses a ensayos y ajustes hasta lograr un modelo que permitía pastar sin llegar a los árboles.

¿Por qué se comercializa ya en 38 países, incluida España?

Guarini pensaba dedicar el primer año a consolidarse entre los productores uruguayos, pero la difusión del proyecto tras una feria del sector y una entrevista en un diario de su país lo cambió todo. «Exportamos de arranque a México, Ecuador y España», recordó. Hoy la empresa vende en 38 países, con tres centros logísticos.

Los bozales se usan en aguacateros, pistachos, almendros, manzanos, perales y olivos, además de cítricos, y ya se han probado también con cabras. En los predios pequeños, además, las ovejas pueden dar lana, leche, carne o animales para criar.

Eso sí, hay que tener en cuenta que el invento de este agricultor no sirve para todo: los cultivos que crecen a ras de suelo, como el melón o la sandía, quedan fuera porque el animal alcanza esas plantas. Guarini aconseja esperar a que haya hierba antes de meter las ovejas, porque con poco alimento intentarían alcanzar los árboles. A cambio, aportan sombra y abono natural con sus deposiciones, y hacen falta menos herbicidas.