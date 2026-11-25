El plástico PET, utilizado habitualmente en la fabricación de botellas, puede tener una segunda vida en el sector de la construcción y el diseño de interiores. Ésta es precisamente la apuesta de Sustonable, una empresa con sede en Ámsterdam que ha desarrollado y patentado un proceso para fabricar un material compuesto en el que el PET reciclado actúa como aglutinante.

El resultado es una superficie sólida que recuerda visualmente a la piedra natural y que se puede utilizar en encimeras de cocina, muebles de baño y paneles para paredes. De acuerdo con los datos publicados por Solar Impulse Foundation en junio de 2026, cada metro cuadrado de este material contiene una cantidad de material equivalente a 100 botellas de PET posconsumo y 7,5 kilos de vidrio reciclado.

El nuevo material compuesto por plástico PET

En este contexto, el PET reciclado funciona como elemento aglutinante de la mezcla, mientras que el vidrio recuperado y los componentes minerales aportan consistencia y ayudan a crear una superficie resistente.

Para obtener el producto final, la compañía sigue un proceso formado por cuatro fases: primero, recoge y prepara las botellas de plástico y los restos de vidrio; después, mezcla estos residuos con los componentes minerales según su formulación; a continuación, transforma la combinación en paneles rígidos mediante su procedimiento industrial patentado y, por último, prepara las superficies para fabricar elementos como encimeras, revestimientos y piezas de mobiliario. Cabe destacar que los restos y recortes que se generan durante la fabricación se pueden volver a incorporar al proceso productivo, favoreciendo el aprovechamiento de los materiales y reduciendo los residuos.

«Sustonable es un material de superficie innovador elaborado a partir de botellas de PET recicladas, vidrio preconsumo y materias primas. Combina la elegancia de los acabados premium con una durabilidad excepcional, ofreciendo a arquitectos y diseñadores una alternativa sostenible a las superficies tradicionales.

Ya sea para revestimientos de paredes, suelos, encimeras o aplicaciones decorativas, Sustonable transforma los residuos en soluciones elegantes y prácticas. Al elegir Sustonable, no solo apuestas por la estética, sino que adoptas un material que redefine el diseño sostenible, combinando belleza y responsabilidad», explica la compañía en su web.

Según la información proporcionada a Solar Impulse Foundation, este material ofrece tres grandes beneficios. En primer lugar, su su fabricación permite reducir un 70% las emisiones de gases de efecto invernadero respecto a las alternativas que utiliza como referencia. Otra ventaja destacada es que epesa aproximadamente la mitad que muchos materiales competidores, lo que puede simplificar su manipulación, instalación y transporte, aunque el ahorro real depende de factores como el grosor, la aplicación y la logística. Finalmente, de acuerdo con la compañía, el material puede costar entre un 10% y un 20% menos que la piedra artificial convencional y mantiene un precio similar al de las grandes placas cerámicas.

Aeropuerto de Lisboa

«En Sustonable, nuestro objetivo es reducir los residuos de rPETs que acaban en ríos y océanos, a la vez que reducimos la cantidad de materias primas utilizadas en la fabricación de superficies», comenta Laurens van Graafeiland, fundadora de la empresa.

En 2025, se instaló este material en los paneles de pared de una terminal de pasajeros del aeropuerto de Lisboa. Según los datos publicados sobre el proyecto, esta iniciativa permitió dar una segunda vida al equivalente a 35.000 botellas de plástico PET posconsumo.

Tomando como referencia la equivalencia indicada por la empresa neerlandesa, de 100 botellas por metro cuadrado, esa cantidad correspondería a unos 350 metros cuadrados de superficie. Se trata, sin embargo, de un cálculo aproximado basado en la composición declarada y no de una medición independiente de la instalación. Este proyecto pone de manifiesto que los materiales fabricados a partir de residuos reciclados pueden tener aplicaciones a gran escala en espacios comerciales y edificios con necesidades arquitectónicas concretas, más allá de su uso en el ámbito doméstico.

«Pensamos en un modo de producir encimeras de cocina hechas de un material similar a la piedra con mucha menos materia prima mediante tereftalato de polietileno(se abrirá en una nueva ventana) (PET, por sus siglas en inglés) reciclado como alternativa circular y más sostenible. Durante el proyecto, queríamos mejorar la calidad, sobre todo con respecto a la resistencia a los arañazos. Tenemos un proceso que es mucho más eficiente desde el punto de vista energético que la piedra artificial, la cerámica y otras superficies sólidas. En comparación con materiales similares a la piedra, nos dimos cuenta de que nuestro consumo energético, nuestra huella de carbono y nuestro consumo de agua eran mucho mejores que el resto», señala van Graafeiland.

Finalmente, Greenpeace señala que, desde el año 1950, se han fabricado unos 8.300 millones de toneladas de plástico a nivel global; Asia concentra el 51 % de la producción, seguida de América del Norte y Europa. En Europa durante 2018, más de dos tercios de la demanda de plásticos se concentró sólo en seis países: Alemania (24,6%), Italia (13,9%), Francia (9,4%), España (7,6%), Reino Unido (7,3%), y Polonia (6.8%).