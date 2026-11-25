Perder el trabajo a una determinada edad supone, en muchos casos, tener que echar cuentas de cara a la jubilación. Y es que no se trata tan sólo de cuánto tiempo falta para poder cobrar la pensión, sino también de qué vivir hasta entonces. En estos casos, el subsidio de 52 años que concede el Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) puede ser una ayuda, a la que también pueden acceder quienes en su día trabajaron en las Fuerzas Armadas.

Precisamente, entre quienes han sido militares profesionales existe la duda bastante habitual a la hora de solicitar esta ayuda. ¿Qué ocurre con los años que estuvieron en el Ejército? La cuestión tiene especial importancia para aquellos que, al descargar su informe de vida laboral, descubren que no figura parte del tiempo que estuvieron trabajando. Esto no significa necesariamente que hayan perdido esos años de cotización. Ahora bien, conviene saber qué diferencias existen entre haber ejercido como militar profesional y haber cumplido con el antiguo servicio militar obligatorio, algo por lo que pasaron muchos españoles que actualmente superan los 52 años.

Así cuenta el tiempo como militar para solicitar el subsidio de mayores de 52 años

Para poder cobrar este subsidio es necesario reunir los requisitos que permitirían acceder a una pensión contributiva de jubilación, a excepción de la edad. Es decir, acreditar un mínimo de 15 años cotizados, de los cuales dos deben estar comprendidos dentro del periodo de referencia exigido legalmente. Y el tiempo trabajado como militar profesional puede tenerse en cuenta a estos efectos, aunque no aparezca en el informe que habitualmente consultamos a través de la Seguridad Social, debido a que guarda relación con los distintos regímenes en los que ha estado encuadrado el personal de las Fuerzas Armadas.

Quienes ingresaron antes del 1 de enero de 2011 pueden haber estado incluidos en el Régimen de Clases Pasivas del Estado. A partir de esa fecha, el personal de nuevo ingreso pasó a incorporarse, a efectos de pensiones, al Régimen General de la Seguridad Social, con las particularidades correspondientes. El Real Decreto 691/1991, de 12 de abril, regula precisamente el cómputo recíproco de cotizaciones entre regímenes, por lo que una persona que dejó su profesión militar hace años para trabajar posteriormente en una empresa privada puede hacer valer los periodos correspondientes a ambas etapas de su trayectoria profesional.

Los seis años de cotización que exige el SEPE

Una cosa es cotizar de cara a la jubilación y otra hacerlo por desempleo. Esta diferencia resulta fundamental puesto que, además de los 15 años anteriormente mencionados, el SEPE exige haber cotizado al menos seis años por desempleo en España a lo largo de la vida laboral. En el caso de los militares profesionales de tropa y marinería con un compromiso temporal, existe protección por desempleo cuando finaliza su relación de servicios en los supuestos legalmente previstos. Por tanto, los periodos durante los cuales hayan cotizado por esta contingencia también podrán servir para cumplir dicho requisito.

Si se está pensando en solicitar la ayuda y no aparecen los años que trabajaste en las Fuerzas Armadas, lo más conveniente es que se solicite un certificado de los servicios prestados al Ministerio de Defensa. De este modo, se puede acreditar ese tiempo ante la Administración, especialmente si de esos años depende que te concedan o no el subsidio.

¿Qué ocurre con los años de la antigua mili?

Distinto es el caso de aquellos españoles que hicieron la mili cuando todavía era obligatoria. Por mucho que pasaran varios meses en el Ejército, ese tiempo no les sirve, con carácter general, para completar las cotizaciones que exige el SEPE para conceder esta ayuda. Sin embargo, recordemos que la Seguridad Social sí reconoce el servicio militar obligatorio en determinados supuestos de jubilación anticipada. En concreto, los artículos 207 y 208 de la Ley General de la Seguridad Social contemplan la posibilidad de computar hasta un año para alcanzar el periodo mínimo de cotización exigido en estas modalidades. Lo mismo sucede con la prestación social sustitutoria y el antiguo servicio social femenino obligatorio.

Cuánto paga el SEPE por el subsidio para mayores de 52 años

A diferencia de lo que sucede con otras ayudas por desempleo, el subsidio destinado a este colectivo se puede mantener hasta alcanzar la edad ordinaria de jubilación, siempre que se sigan reuniendo las condiciones exigidas. En 2026, quienes tienen reconocido este derecho perciben 480 euros mensuales, correspondientes al 80% del Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples (IPREM). Además, durante la percepción de la ayuda, el SEPE cotiza por jubilación, tomando como referencia el 125% de la base mínima de cotización del Régimen General.

En cuanto a los ingresos, el límite establecido para este año se sitúa en 915,75 euros mensuales. Los beneficiarios tienen que acreditar anualmente sus rentas y comunicar cualquier cambio económico que pueda afectar al derecho a seguir cobrando la ayuda. Por ello, antes de presentar la solicitud, es importante que se revise bien toda la documentación laboral, incluida la relativa a los años de servicio en las Fuerzas Armadas.