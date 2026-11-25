Con los sondeos en contra, el PSOE busca movilizar el voto inmigrante para las elecciones del próximo 29 de noviembre. Una estrategia que pilota la secretaria de Política Internacional y Cooperación al Desarrollo del PSOE, Hana Jalloul, quien, en un reciente encuentro con diputados en Argentina, avanzó que el partido está «haciendo mucha campaña con muchos colectivos migrantes, de todas las nacionalidades».

El Gobierno de Pedro Sánchez intenta sacar rédito electoral de sus políticas hacia la inmigración. La medida de mayor calado es el proceso de regularización extraordinaria, aún en marcha, al que se han acogido 1,2 millones de inmigrantes, sin más requisitos que acreditar cinco meses de estancia en España y carecer de antecedentes penales. Estos, al no disponer aún de la nacionalidad española, no tendrán derecho a participar en las elecciones generales. Durante su mandato, sin embargo, Sánchez ha aprobado varias iniciativas para flexibilizar la regularización, por vías como el arraigo a través de la reforma del Reglamento de Extranjería, además de distintas políticas hacia el colectivo.

El PSOE no oculta que se trata de un caladero electoral. En una reciente entrevista en el canal de YouTube Alto y claro, Halloul se confesó «sorprendida» por que, a pesar de esas medidas, estos decanten su voto por los partidos de derecha.

«Quedamos sorprendidos porque regularizamos a inmigrantes para darles derechos, como no puede ser de otra manera, y les damos la residencia, como a los venezolanos, y luego votan a la derecha que no les da nada. Y encima los quiere hasta echar. Nos sorprende un poco, necesitamos que nos ayudéis a hacer pedagogía en vuestros propios países porque nos cuesta entender qué está pasando», se quejó la dirigente socialista.

Halloul incidió especialmente en el caso de los venezolanos que vienen a España, huyendo del régimen de Nicolás Maduro. «Les hemos dado la residencia por razones humanitarias a más de 250.000 venezolanos, que luego vienen a España y sólo votan a la derecha porque creen que los gobiernos de izquierda en América Latina son iguales que los de Europa, y no. Somos los padres del Estado del bienestar, de la sanidad pública, de la educación pública, y eso hay que contarlo mucho y bien», insistió.

En el encuentro participaba además Yolanda Villavicencio, ex ministra de Relaciones Exteriores en el gobierno de Gustavo Petro, en Colombia —y, entre 2007 y 2011, diputada del PSOE en la Asamblea de Madrid—, quien llegó a calificar de «verdugos» a los partidos de oposición.

«Es importante saber quién otorga derechos y hace políticas de igualdad y quién usa la inmigración para crear odio y ser verdugos de estas personas», aseveró.

Los extranjeros que viven en España sólo pueden votar en unas elecciones generales ni autonómicas si tienen la nacionalidad española, según establece el artículo 13 de la Constitución, que limita este derecho a los españoles.

Los extranjeros con residencia legal en España sí pueden votar en las elecciones municipales si proceden de países con los que existe acuerdo de reciprocidad. Por ejemplo, en las municipales de 2023 pudieron votar los extranjeros procedentes de Noruega, Ecuador, Nueva Zelanda, Colombia, Chile, Perú, Paraguay, Islandia, Bolivia, Cabo Verde, República de Corea, Reino Unido y Trinidad y Tobago.

Los extranjeros que residen en España sí pueden votar en las generales si adquieren la nacionalidad española. Para ello, deben haber vivido legalmente en España durante diez años, salvo excepciones: cinco en el caso de los refugiados y dos para quienes proceden de países iberoamericanos, Andorra, Filipinas, Guinea Ecuatorial, Portugal o personas de origen sefardí. El período de residencia se reduce a un año en algunos supuestos, como haber nacido en territorio español o llevar un año casado con un español o una española.