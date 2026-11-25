No se llama Maricarmen y, seguramente por eso, su caso no encontrará el eco que tuvo la primera en la izquierda y sus terminales mediáticas. Se llama Rosa y, para este Gobierno, es de una categoría inferior, porque la Mutualidad General de Funcionarios Civiles del Estado (MUFACE), organismo público dependiente del Gobierno, exige que abandone la vivienda pública en la que vive con una renta antigua, a no ser que acepte que su recibo se multiplique por 8, de 100 euros a 800. O sea, el casero es el Gobierno, que actúa como un fondo buitre.

Rosa, a diferencia de Maricarmen, tiene el amparo de la justicia, porque un juzgado y la Audiencia Provincial han confirmado que tiene derecho a quedarse sin límite de tiempo en base al contrato de 1991. Según desvela su hijo, la mujer sufre problemas cardiovasculares que le impiden bajar a la calle. En el último año, su familia ha recibido varios requerimientos para que asuma una subida desproporcionada que Rosa no puede afrontar o desaloje el piso, situado en el norte de la capital, junto a la estación de metro de Begoña.

No está detrás de esta historia el Sindicato de Inquilinas, tal vez porque Rosa no responda al perfil que andan buscando. Es una mujer discreta que está pasando un calvario con la sola ayuda de sus hijos. Fran, uno de ellos, se ocupa de los abogados y los trámites administrativos. Rosa tiene las piernas hinchadas y varices en grado extremo por problemas cardiovasculares. Esa dolencia le impide salir de casa.

«Tiene varias enfermedades, varices descontroladas, problemas de pulmón y toma Sintrom de manera crónica». Cómo será la cosa que la Sección Decimotercera de la Audiencia Provincial de Madrid ya tumbó el recurso de MUFACE y condenó al Gobierno al pago de costas. En su sentencia, fechada el 31 de octubre de 2024, el tribunal ha concluido que la inquilina «no es una segunda subrogada como pretende MUFACE, sino una primera subrogada no sometida a limitación temporal». Hace falta ser miserables. Hipócritas