El PP de Alberto Núñez Feijóo desplegará toda una ofensiva con motivo del Día de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, que se conmemora este miércoles 25 de noviembre, para retratar el falso feminismo del Gobierno de Pedro Sánchez. A cuatro días de las elecciones generales del próximo domingo, una de las acciones previstas por Génova es que su vicesecretaria de Coordinación Sectorial y número 4 de la lista del PP por Madrid al Congreso, Alma Ezcurra, se desplace hasta el Parador de Teruel y realice declaraciones a los medios.

Este establecimiento hotelero es símbolo de las juergas de los socialistas José Luis Ábalos y Koldo García con prostitutas. OKDIARIO dio en exclusiva lo que pasó allí la noche del 15 al 16 de septiembre de 2020.

Fuentes del PP recuerdan que el Parador de Teruel fue el «complejo hotelero en el que el ahora encarcelado José Luis Ábalos, entonces todopoderoso ministro de Sánchez, hizo gala de la degradación moral y política del PSOE llevando a ‘amigas’ para atender sus ‘necesidades’ mientras Pilar Alegría pernoctaba allí», señalan los populares sobre el silencio de la ex ministra socialista de Educación, entonces delegada del Gobierno en Aragón.

Para el principal partido de la oposición, este Gobierno socialcomunista «ha fallado a todo el mundo, pero especialmente a las mujeres». La formación de Feijóo denuncia así la «profunda hipocresía del Ejecutivo con todo, pero especialmente con su supuesto feminismo».

De este modo, las fuentes citadas inciden en que el Gobierno de Sánchez, conformado por PSOE y Sumar, se verá «en apuros» a la hora de pedir el voto a las mujeres tras «haber recortado su bienestar y su seguridad».

Frente a ello, desde Génova enfatizan que será el Partido Popular el que «enarbolará con dignidad la bandera del feminismo real» este 25 de noviembre. Lo hará el propio presidente del PP, que, según explican las fuentes, se ha reunido con una víctima de violencia machista que se vio desamparada por las pulseras antimaltrato que no funcionaban. «Como tantas otras mujeres que sufrieron un recorte en su derecho a la protección con este fallo, del que el Ejecutivo sigue desentendiéndose», critican los populares.

Además de Ezcurra, la portavoz adjunta del Grupo Popular en el Congreso de los Diputados y número dos de la lista por Madrid, Cayetana Álvarez de Toledo, hablará frente al edificio de Plaza de España, en Madrid, donde el Gobierno «implementó su política de vivienda» poniendo un pisito a Jésica, otra de las «amigas» de Ábalos, ex ministro de Fomento y ex secretario de Organización del PSOE, avanzan los populares con ironía. La trama PSOE pagó a este inmueble a Jésica, ubicado en el edificio Torre de Madrid. Además, esta joven fue enchufada en dos empresas públicas, Tragsatec e Ineco.

Por su parte, la vicesecretaria de Regeneración Institucional del PP y cabeza de lista por La Rioja, Cuca Gamarra, estará en Logroño con una agenda focalizada en el 25N, participando en los actos oficiales contra la violencia machista y en reuniones con empresarias, autónomas, trabajadoras, amas de casa, entidades sociales y con la Red Vecinal. Todo ello encaminado a escuchar las preocupaciones de los colectivos, indican desde el PP.

Asimismo, el vicesecretario de Educación e Igualdad, Jaime de los Santos, visitará la sede de la Asociación para la Prevención, Reinserción y Atención a la Mujer Prostituida (APRAMP) para refrendar el compromiso electoral del PP de aprobar una ley integral contra la trata de seres humanos que proteja a las víctimas y perseguir a las redes que se lucran con ellas.

Manifestación del 25-N

El propio Jaime de los Santos y Sofía Acedo, candidata del PP por Melilla, encabezarán la delegación de diputados y senadores que acudirán este miércoles a la manifestación del 25-N convocada por el Movimiento Feminista de Madrid y el Foro de Madrid.

Junto a ello, y «sin perder de vista los fallos en las pulseras telemáticas, así como las reducciones en condenas y las excarcelaciones de delincuentes sexuales con la denominada Ley del solo sí es sí», el PP también tiene previsto publicar este 25 de noviembre un manifiesto para «renovar el compromiso con todas las mujeres que sufren violencia».