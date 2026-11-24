A escasos días de las elecciones generales del 29-N, el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, pide a los españoles «un mandato claro» que le permita gobernar sin ataduras, pero no cierra la puerta a compartir el Consejo de Ministros con Vox. El candidato del PP asegura que nunca ha hablado de cargos con Santiago Abascal, aunque admite que, si llegara el caso, lo «lógico» sería que el reparto de ministerios fuera proporcional a la representación parlamentaria. Y marca distancias con el jefe socialista del Ejecutivo: él no prometerá en esta campaña lo que no piense cumplir después. «Yo no soy Sánchez», advierte.

PREGUNTA.- Si usted no tiene mayoría absoluta y necesita los votos de Vox, ¿le ofrecerá la vicepresidencia primera del Gobierno al señor Abascal?

RESPUESTA.- Yo lo que le pido a los españoles es que me den un mandato claro para gobernar. Creo que España necesita un gobierno con un respaldo parlamentario muy fuerte y creo que el presidente del Gobierno necesita un grupo parlamentario que tenga autonomía en las Cámaras. ¿Qué es lo que van a decir los españoles? Lo ignoro. ¿Qué dirán los españoles el 29 de noviembre? Lo que consideren oportuno. ¿Qué haré yo el 30? Respetar el resultado de las urnas y actuar en consecuencia. El señor Abascal y yo nunca —y digo nunca— hemos hablado de nada que se refiera a cargos, ni vicepresidencias ni ministerios, ni ministerios ni vicepresidencias. Es más, es que nunca me lo ha sugerido.

P.- Lo sé, lo sé.

R.- Pues… Yo no sé si Vox quiere entrar, en su caso, en el Gobierno de España.

P.- Bueno, si han entrado en las autonomías… entraron, salieron y han vuelto a entrar.

R.- Es un antecedente válido, pero no le puedo decir. Supongo que esto lo decidiremos en función de las urnas: cuántos votos tiene usted, cuántos les faltan…

P.- ¿El número de ministerios será proporcional a la representación parlamentaria?

R.- Sería lo lógico. Hay un principio básico: tienes que tener principios. Yo no soy Sánchez, yo no diré aquello: «Con Vox no voy a gobernar. No sé cuántas veces quiere que se lo explique». Yo esto no lo voy a decir. O «con Vox no podré dormir». Yo esto no lo haré.

P.- Con Bildu, Sánchez dijo: «Si quiere, se lo repito 20 veces».

R.- Esto no lo haré. ¿Por qué? Porque, o nos tomamos en serio nuestro país, o nuestro país se irá alejando de la política, del Gobierno, pensando que la clase política es una clase lamentable que hay que erradicar, y nos convertimos en un país sin instituciones.