OKDIARIO se ha desplazado al consulado de España en Buenos Aires (Argentina) para conocer el sentir de los ciudadanos en las elecciones del 29-N. Y el sondeo realizado a pie de urna da la victoria al socialista Pedro Sánchez. «Que no gobierne la derecha», declara la mayoría de entrevistados. «Sánchez es el futuro», proclaman, recalcando que «hay que continuar con el proceso actual y no dejar que la derecha toque el poder».

Cabe destacar que Buenos Aires está considerada «la tercera provincia de España» ante el aumento masivo de ciudadanos españoles en Argentina, y especialmente en la demarcación consular de Buenos Aires, a raíz de las solicitudes de nacionalidad presentadas con la Ley de Nietos.

«Hay que impedir que gobierne la derecha», sostiene la inmensa mayoría de los encuestados, dejando claro que su voto es para que Pedro Sánchez continúe en La Moncloa.

En España, el barómetro electoral especial realizado por el socialista el socialista José Félix Tezanos también pone a bailar a Sánchez: el CIS da 10 puntos de ventaja al PSOE sobre el PP a 7 días del 29-N.

Votarán «por agradecimiento»

Entre los encuestados por OKDIARIO en el consulado de España en Buenos Aires hay quienes admiten abiertamente que votarán al candidato socialista «por agradecimiento» a la Ley de Nietos desplegada por este Gobierno que permite que sus hijos también tengan la nacionalidad española. «Hay que ser agradecido», sentencia una de estas votantes que el PSOE se ha asegurado con dicha ley.

«Ha facilitado la ciudadanía», destaca otro de ellos, mientras que otra de las encuestadas hace incluso apología ante las cámaras para que se vote al sanchismo: «Es necesario que vengamos a votar para apoyar al Gobierno actual, para reforzarlo y contrarrestar el avance de la derecha en el mundo».

También hay quienes destacan que «Pedro Sánchez ha tenido ocho años muy complicados, con muchos, muchos problemas» y sienten que «la derecha no hubiese sido capaz de gestionar mejor».

«Sánchez hizo varias cosas buenas y le voy a dar otra oportunidad», apunta otra de las votantes socialistas, mientras que un tercero afirma que no está muy al tanto de la gestión del Gobierno de Pedro Sánchez, pero que por lo poco que lee también está «a favor» de él.

Cargan contra PP y Vox

Algunos de los entrevistados no sólo indican el sentido de su voto, sino que cargan contra PP y Vox.

«Existe la posibilidad de que gobierne la extrema derecha y prefiero que esto no ocurra, ya que tengo familiares viviendo en España y considero que un Ejecutivo de PP-Vox traería retroceso en algunas cosas», manifiesta otro de los votantes de Sánchez.

«Siempre el futuro tiene que ver con lo que no sea dictadura», apunta también una mujer que votará al PSOE.

Por su parte, otra de las ciudadanas entrevistadas considera que Pedro Sánchez «lo va a tener difícil» porque «la derecha y la extrema derecha», en alusión a PP y Vox respectivamente, «vienen captando el voto de las nuevas generaciones». Y si bien admite que «el PSOE tiene errores y cosas por mejorar», asegura que tiene «un proyecto más humano y con valores más sólidos e integrales».

«No me gusta la derecha y la ultraderecha menos», sentencia otro de los votantes en el consulado de Buenos Aires.

Tan sólo dos de los ciudadanos consultados por este diario no echan pestes de PP y Vox. Uno de ellos afirma que sigue a Alberto Núñez Feijóo y a Santiago Abascal, y cree que las ideas del actual Gobierno «son inviables».

«Me gusta más Abascal, pero Feijóo puede ser una buena opción para los que no son tan extremistas,», declara otra de las encuestadas, dejando claro que ella no considera extremista al presidente de Vox, Santiago Abascal.

Querella contra Sofía Puente

Una juez admitió a trámite hace un mes una querella de HazteOir contra Sofía Puente, hermana del ya ex ministro Óscar Puente, por un presunto delito de prevaricación administrativa con la orden que nacionalizó a los falsos nietos. Puente dictó en 2022, cuando era directora general de Seguridad Jurídica y Fe Pública, la instrucción que permitió la nacionalización de descendientes de emigrantes españoles –hasta taratanietos– al margen de la llamada Ley de Memoria Democrática, como desveló OKDIARIO.

Puente permitió acceder a la nacionalización a cualquier descendiente de emigrante español, y no sólo a los nietos de exiliados de la Guerra Civil y el franquismo, como marcaba la ley. Ello ha provocado que hasta 2,6 millones de personas hayan solicitado la nacionalidad española.

El caso ha recaído en la Sección de Instrucción del Tribunal de Instancia de Madrid (Plaza número 35). La magistrada Inmaculada Lova Ruiz ya ha abierto diligencias previas.

HazteOir denuncia en la querella que, mediante la decisión administrativa de Puente, «se alteraron las condiciones aprobadas por las Cortes, permitiendo acceder a la nacionalidad sin acreditar el exilio en supuestos en los que la ley exigía ese requisito».

Esta asociación pide que se investigue cómo se elaboró esta instrucción y se recaben los informes, comunicaciones internas y circulares remitidas a los consulados. También reclama esclarecer el alcance de las concesiones de nacionalidad y su repercusión en el censo electoral exterior.

HazteOir denuncia que «la Ley de Nietos es un golpe de Estado», y que «cuando Pedro no puede ganar en las urnas, el PSOE crea las urnas».

Y advierte que «si se confirma una urna paralela para quienes el Tribunal Supremo ha dejado sin voto, no es custodia, sino saltarse una orden del Alto Tribunal», por lo que denunciarán a quien lo haga.