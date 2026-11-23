A menos de una semana de la cita con las urnas para las elecciones generales del próximo domingo 29 de noviembre, incluso las personalidades más reivindicativas de la Cultura, con un marcado perfil de izquierdas, se han desmarcado de Pedro Sánchez: figuras como Javier Bardem o Rodrigo Sorogoyen han pedido que el voto del 29-N no sume al PSOE, sino que vaya a parar a la candidatura de Frente Amplio.

Un gran sector del ámbito artístico e intelectual español ha marcado un giro significativo en el tablero político. Alrededor de dos centenares de creadores, intérpretes y profesionales vinculados a la cultura y a la izquierda han hecho público un documento colectivo en el que solicitan expresamente el voto para la coalición Frente Amplio en todas las circunscripciones del país, y se desmarcan así del respaldo que en anteriores convocatorias electorales solía capitalizar el PSOE de Pedro Sánchez.

El texto de marcado tono comunista, titulado Vota Frente Amplio. Es la hora de redistribuir la riqueza y cuya adhesión permanece abierta, ha sido impulsado inicialmente por Recortes Cero -una de las organizaciones integradas en la plataforma- y presentado en el marco de un acto sectorial celebrado este lunes en Madrid bajo el lema Frente a la Censura. La cultura como derecho.

La relación de firmantes abarca figuras de primer nivel del cine, la literatura, la música, las artes plásticas y el pensamiento crítico. Entre los nombres propios que encabezan la iniciativa destacan algunos especialmente relevantes y reconocidos en sus respectivos ámbitos, incluso internacionalmente:

Cine y artes escénicas: El actor Javier Bardem, los cineastas Rodrigo Sorogoyen y Emilio Martínez Lázaro, así como las actrices Vicky Peña y Mercedes Sampietro.

Literatura, filosofía y periodismo: Los escritores Rosa Montero y Fernando Schwartz, el director del Instituto Cervantes y poeta Luis García Montero, y el filósofo Santiago Alba Rico.

Música y artes visuales: El pintor Antonio López -que además cierra de manera simbólica la candidatura de Frente Amplio por Madrid al Congreso junto a Inés Sabanés-, el músico Toni Zenet, la rapera Sara Socas y la ilustradora Flavita Banana.

En el encuentro celebrado en la capital han participado el ministro de Cultura y candidato, Ernest Urtasun, las escritoras Nerea Pérez de las Heras y Elizabeth Duval, la portavoz de Más Madrid en la Asamblea regional, Manuela Bergerot, y el propio Luis García Montero. Asimismo, han asistido como invitados representantes institucionales y del sector audiovisual, como la directora general de Patrimonio Cultural, Ángeles Albert; la directora del INAEM, Paz Santacecilia; la responsable del Festival de Almagro, Irene Pardo o los intérpretes Bruna Lucadamo, Felipe Pirazán, Claudia Gravy y Mariza Tejada, entre otros.

Más allá de la coyuntura electoral, el documento contiene una lectura severa sobre la situación socioeconómica del país. Los suscriptores alertan sobre el retroceso de los derechos laborales, la expansión de la precariedad y el incremento de la desigualdad. En este sentido, reclaman una fuerza política que coloque las urgencias de la mayoría social en el eje de la acción institucional, y marcan distancias con los resultados de los años de ejecutivos liderados por el PSOE de Pedro Sánchez.

Para revertir este escenario, el manifiesto articula su petición de voto en torno a cinco prioridades de calado económico, social y medioambiental:

Reforma fiscal redistributiva: Incrementar la aportación tributaria de las entidades bancarias, los monopolios y los grandes patrimonios.

Incrementar la aportación tributaria de las entidades bancarias, los monopolios y los grandes patrimonios. Protección constitucional de las pensiones: Incorporar el blindaje del sistema público de pensiones directamente en la Carta Magna.

Incorporar el blindaje del sistema público de pensiones directamente en la Carta Magna. Intervención en el mercado inmobiliario: Expulsar a los denominados fondos buitre del sector residencial y garantizar el acceso a una vivienda asequible.

Expulsar a los denominados fondos buitre del sector residencial y garantizar el acceso a una vivienda asequible. Transición ecológica: Adoptar medidas efectivas para frenar la emergencia climática.

Adoptar medidas efectivas para frenar la emergencia climática. Política exterior pacifista: Orientar la acción internacional de España para consolidarla como un actor en favor de la paz global.

Junto a estos cinco pilares, los firmantes exigen un refuerzo presupuestario sustancial en los servicios públicos esenciales -con especial hincapié en Sanidad, Educación, Ciencia y Cultura-, la garantía de salarios dignos y una inversión decidida en una red ferroviaria pública y segura.

Desde la tribuna, los participantes en el acto han defendido la necesidad de que el PSOE obtenga el próximo 29-N un resultado que le impida gobernar en solitario y le obligue a pactar con Frente Amplio. Con este movimiento, la coalición busca capitalizar el descontento de una parte del electorado progresista desencantado con el bipartidismo y consolidar un espacio propio a la izquierda de los socialistas en la recta final de la campaña.