El líder del PP valenciano, Juanfran Pérez Llorca, ha advertido este lunes en Orihuela (Alicante) que con Sánchez «se acaba el agua y se acaban los trasvases». Pérez Llorca se ha manifestado así en un acto con agricultores y regantes celebrado en Orihuela. En ese mismo acto, Pérez Llorca ha defendido que con un gobierno presidido por Alberto Núñez Feijóo, «garantizará el agua en todas las regiones que la necesitan y dará seguridad al futuro del campo».

Pérez Llorca se ha expresado así en la víspera del gran mitin que protagonizará el propio Alberto Núñez Feijóo este martes en Alicante. Y que será el tercero del líder del PP en la Comunidad Valenciana desde el pasado 23 de octubre. Y el primero después del que concentró nada menos que a 12.000 personas en la plaza de toros de Valencia, este domingo.

Estos tres actos protagonizados por Alberto Núñez Feijóo, el que este pasado domingo protagonizó en Elda el secretario general del PP, Miguel Tellado, sumado a la presencia continua de referentes nacionales de la formación, tanto en Valencia como en Alicante y Castellón, evidencian que los populares han situado a la Comunidad Valenciana en sus prioridades, tanto en esta campaña electoral como si el próximo día 29 alcanzan una mayoría suficiente para gobernar.

En la Comunidad Valenciana ha estado la portavoz del PP en el Congreso, Ester Muñoz, en un acto que reunió en Alicante a más de 1.000 personas; la vicesecretaria de Sanidad y Política Social del PP, Carmen Fúnez, que ha estado en Alicante, Valencia y Castellón; o el portavoz del PP y vicesecretario de Cultra y Deporte, Borja Sémper, que este mismo lunes ha sido la figura central junto a María José Catalá, en un acto de calado cultural celebrado en Valencia.

El mitin de Alberto Núñez Feijóo de este martes en Alicante está programado para las 18:30 horas en los jardines del Museo Arqueológico Provincial (Marq) de Alicante. Y contará también con la participación de Juanfran Pérez Llorca, así como de la cabeza de lista del PP al Congreso de los Diputados por Alicante, Macarena Montesinos; el presidente provincial del PP y presidente de la Diputación, Toni Pérez; y del presidente del PP local y alcalde de Alicante, Luis Barcala.

Con anterioridad, el pasado 23 de octubre, Alberto Núñez Feijóo fue la figura central del mitin del PP en el Palau de les Arts, en Valencia. Fue allí donde Feijóo anunció las primeras medidas de bajada de impuestos a todos los españoles si gana las elecciones, como publicó OKDIARIO. Y donde se comprometió también con la ejecución del plan Valencia de recuperación tras la DANA. Un plan que supone una inyección de 12.000 millones de euros en los próximos años y que beneficiará también a Castellón y Alicante.

Este pasado domingo, la presencia de Feijóo en el acto central de campaña del PP en la plaza de toros de Valencia congregó a más de 12.000 personas. Y solo 72 horas después de ese gran acto, el líder del PP estará en Alicante, la capital de la cuarta provincia de España. Y una ciudad que su gran rival electoral, el socialista Pedro Sánchez, no ha pisado en toda la campaña.