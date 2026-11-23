El Premier Pádel México Major se disputa en Acapulco entre este lunes 23 de noviembre y el próximo domingo 29 de noviembre, en el que se disputará el último torneo de la temporada regular antes de la disputa de las Finals de Barcelona. Los mejores padelistas del mundo se darán cita en una competición donde también serán baja Ale Galán y Federico Chingotto debido a la lesión del español. Consulta en este artículo todo lo que debes saber sobre el Premier Pádel México Major.

La temporada regular del mejor torneo del pádel a nivel mundial se cierra con el Premier Pádel México Major, que se disputa este verano en Acapulco. Las parejas formadas por Juan Lebrón y Leo Augsburger, que ganaron la última prueba disputada en Dubai, serán las máximas favoritas junto con los número 1 del cuadro, que volverán a ser la dupla compuesta por Arturo Tapia y Agustín Coello.

Cuándo empieza el Premier Pádel México Major

El Premier Padel México Major comienza este lunes 23 de noviembre con la disputa de las primeras rondas eliminatorias.

Cuadro del Premier Pádel México Major

Arturo Coello y Agustín Tapia son los grandes favoritos a llevarse el triunfo y están exentos de disputar la primera ronda. En la final esperan Román Augsburguer y Juan Lebrón, los segundos cabezas de serie que van por el otro lado del cuadro. Coki Nieto y Mike Yanguas también lucharán por entrar en la final en la parte baja del cuadro. Hay que destacar que Alejandro Galán y Federico Chingotto tampoco estarán en la última prueba de la temporada regular por la lesión en la mano del jugador español.

Horarios de los partidos del Premier Pádel México Major

Con respecto a los horarios del Premier Pádel México Major 2026, hay que tener en cuenta que en México son siete horas menos que en España, por lo que los partidos comenzarán a disputarse sobre las medianoche hora española. Estos son los horarios del torneo:

Martes 24: primera ronda (02:00 horas).

Miércoles 25: Dieciseisavos de final (22:00 horas).

Jueves 26: Octavos de final (23:00 horas).

Viernes 27: Cuartos de final (23:00 horas).

Sábado 28: Semifinales (23:00 horas).

Domingo 29: Lunes 30: Final (00:00 horas)

Cómo ver por televisión y en vivo online el Premier Pádel México Major

El Premier Pádel México Major 2026 se podrá ver en streaming y en vivo online, al igual que el resto de torneos del circuito, mediante el canal de YouTube que la organización tiene en dicha red social. Las primeras rondas se podrán ver por esta vía, mientras que para ver los cuartos de final en adelante habrá que hacerlo en directo por televisión a través de Red Bull TV o Movistar+, que son los operadores que tienen los derechos televisivos de estas últimas rondas finales.

Qué día es la final del Premier Pádel México Major

La final del Premier Pádel México Major será en la madrugada del próximo domingo 29 de noviembre al lunes 30 de noviembre. La hora prevista es a partir de las 00:00 hora española, las 23:00 horas en Canarias.

El calendario del Premier Pádel 2026

El Premier Pádel México Major es la última prueba de la temporada regular y el último torneo antes de las Finals de Barcelona: