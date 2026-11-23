El Villarreal publicó un comunicado en la noche del domingo en el que desmintió que la operación de su futbolista, Nicolas Pepe, se debiera a que el pasado 12 de agosto viera el eclipse sin protección. El conjunto amarillo salió al paso de unas informaciones que apuntaban a que el futbolista sufrió una lesión en los ojos después de no haber utilizado medidas de protección para ver este acontecimiento histórico que tuvo lugar en España el pasado verano.

La historia es surrealista y ha cogido vuelo en las últimas horas. Todo sucedió durante la retransmisión del Barcelona-Villarreal disputado el domingo y que finalmente se saldó con victoria del equipo de Hansi Flick en el Camp Nou, remontada mediante. Durante la disputa del partido, uno de los comentaristas afirmó que Nicolas Pepe, jugador del club amarillo, tuvo que recibir una cirugía tras haber sufrido lesiones oculares por ver el eclipse del pasado 12 de agosto sin protección.

Rápidamente, este rumor corrió como la pólvora por las redes sociales y esto obligó al Villarreal a publicar un comunicado desmintiendo los hechos y dejando claro que la cirugía ocular, realizada en su día, estaba ya prevista y no tuvo que ver el eclipse solar. En este comunicado, el club pidió «rigor y responsabilidad» a los periodistas a la hora de informar sobre la salud de sus futbolistas. Realmente, el futbolista se sometió a una cirugía ocular el pasado 10 de octubre que le tuvo de baja durante cinco encuentros.

El comunicado del Villarreal sobre Pepe

«El Villarreal CF, ante las informaciones publicadas en distintos medios de comunicación recientemente, aclara que es completamente falso que la intervención oftalmológica de Nicolas Pepe tenga relación alguna con la observación del eclipse solar. La intervención estaba programada con anterioridad, por motivos totalmente ajenos a este hecho», comenzó diciendo el Villarreal en el comunicado publicado en la noche del domingo.

𝗖𝗢𝗠𝗨𝗡𝗜𝗖𝗔𝗗𝗢 𝗢𝗙𝗜𝗖𝗜𝗔𝗟: El Villarreal CF, ante las informaciones publicadas en distintos medios de comunicación recientemente, aclara que es completamente falso que la intervención oftalmológica de Nicolas Pepe tenga relación alguna con la observación del eclipse solar. La intervención estaba programada con anterioridad, por motivos totalmente ajenos a este hecho. El club ruega rigor y responsabilidad a la hora de informar sobre cuestiones relacionadas con la salud de sus futbolistas. — Villarreal CF (@VillarrealCF) November 22, 2026

«El club ruega rigor y responsabilidad a la hora de informar sobre cuestiones relacionadas con la salud de sus futbolistas», publicó el conjunto amarillo a través de su página oficial en las redes sociales.