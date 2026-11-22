Dudas y gran polémica con el primer gol del Barcelona, obra de Gerard Martín, que inició la remontada contra el Villarreal en el Camp Nou este domingo. El conjunto blaugrana levantó un 0-2 en contra marcando tres goles en diez minutos. Pero el primero de todos generó mucha polémica. El submarino amarillo reclamó que no había córner en la acción previa al tanto. ¿Fue realmente córner? La realización de Tebas, con solamente una repetición durante el partido, no saca de dudas a nadie.

Tendrá que explicar muy bien el CTA la jugada previa al primer gol del Barcelona contra el Villarreal. Tendrán los árbitros que dar pruebas de que realmente había córner antes del gol de Gerard Martín. Las imágenes no sacan de dudas. ¿Avisó el chip a Hernández Hernández de un ligero toque? ¿Revisó la jugada el VAR? Hay muchas preguntas sin respuesta en estos momentos.

Corría el minuto 56 de partido y Cancelo buscó un disparo desde la frontal. La pelota tocó en el poste y se marchó fuera. Hernández Hernández pitó córner, el Villarreal lo protestó, el Barcelona sacó rápido, Pedri pegó un gran centro y Gerard Martín marcó de cabeza el 1-2. Los jugadores del Villarreal lo protestaron tras el encuentro. Gulacsi dijo que no tocó la pelota y Moleiro fue rotundo al decir que no había córner.

Las dudas están en si realmente es córner o no. Hay que recordar que el protocolo VAR permite corregir al árbitro con los saques de esquina. El disparo de Cancelo toca en el poste y es seguro que Gulacsi no toca el balón. Pero la duda está en si los dos defensas del Villarreal que intentan taponar el tiro tocan o no la pelota. En la televisión no se vio y la realización de Tebas solamente mostró una repetición. La duda está ahí y el CTA tendrá que explicar esta jugada que inició la remontada culé y fue determinante en el resultado final.