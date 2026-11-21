Durante años, quienes nacieron a finales de los setenta y principios de los ochenta han tenido la sensación de no encajar del todo en ninguna etiqueta. Demasiado jóvenes para sentirse de la generación X y demasiado mayores para identificarse con los millennials. Para ellos se acuñó un término que ha triunfado en todo el mundo: los xennials, una generación puente con una forma muy particular de ver la vida.

Quiénes son los xennials y de dónde viene el término

El término xennial, una mezcla de «generación X» y «millennial», lo acuñó la escritora estadounidense Sarah Stankorb en un artículo publicado en 2014 en la revista GOOD. Sin embargo, se hizo popular en todo el mundo en 2017, cuando el sociólogo Dan Woodman, de la Universidad de Melbourne (Australia), habló de esta «generación cruzada» en una entrevista que se viralizó rápidamente.

Aunque las fechas varían según la fuente, lo más habitual es situar a los xennials entre los nacidos de 1977 a 1983, algunos lo amplían hasta 1985. Curiosamente, esos años coinciden con los del estreno de la primera trilogía de Star Wars, por lo que también se les ha llamado la «generación Star Wars». El término llegó a tener tanto éxito que, en 2020, se incluyó en el Diccionario Oxford de Inglés.

Una infancia analógica y una juventud digital

Lo que define a los xennials es su relación con la tecnología. Crecieron en un mundo analógico, sin internet ni teléfonos móviles, pero vivieron la llegada de la revolución digital en la adolescencia o en los primeros años de la edad adulta, a una edad en la que pudieron adaptarse a ella con facilidad. Como explicó Woodman, tuvieron una infancia y una adolescencia libres de la preocupación por las redes sociales y los móviles.

El sociólogo recordaba, por ejemplo, que muchos xennials vivieron el momento en que los primeros de su grupo de amigos tenían móvil, aunque apenas pudieran llamar a alguien con él. También empezaron a salir con otras personas y a formar sus primeras relaciones antes de las redes sociales y las aplicaciones de citas: para quedar con alguien había que llamar al teléfono fijo de casa, con el riesgo de que contestaran sus padres.

Entre el escepticismo de la generación X y el optimismo millennial

Más allá de la tecnología, los xennials se suelen describir como un punto intermedio entre dos formas de ver la vida. Según los estereotipos generacionales, combinan algo del escepticismo atribuido a la generación X con el optimismo asociado a los millennials. La revista GOOD los definió como una microgeneración que hace de puente entre el desencanto de la generación X y el optimismo despreocupado de los millennials.

Woodman señalaba además que, en Australia, muchos xennials se incorporaron al mercado laboral después de la recesión de principios de los noventa, pero antes de la crisis financiera de 2008, un contexto que también marcó su forma de entender el trabajo y el futuro.

Lo que dicen los expertos: una etiqueta para tomar con cautela

Eso sí, el propio Woodman pidió tomar el concepto con prudencia. El sociólogo reconoció que todavía no hay pruebas académicas sólidas que respalden esta agrupación, aunque admitió que la idea conecta con mucha gente que se sentía fuera de las clasificaciones habituales. También advirtió de que las etiquetas generacionales tienden a simplificar: nuestra vida está marcada por la época en la que crecemos, pero no todas las personas de una misma generación piensan ni viven igual.

Aun así, el éxito del término demuestra algo evidente: muchas personas nacidas a finales de los setenta y principios de los ochenta se reconocen en esa experiencia compartida. Haber crecido con cintas de casete y teléfonos fijos y haber llegado a la edad adulta con internet y el móvil ha dejado una huella muy particular en toda una generación.