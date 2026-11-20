El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en su primer mitin electoral desde la celebración del cara a cara frente a Alberto Núñez-Feijóo ha lanzado su particular resumen del debate; se concentra en cuatro palabras: «buena política», frente a «mala educación». En su mitin en Santiago de Compostela, ante más de 10.000 personas, según el PSOE, Sánchez ha arremetido contra Feijóo, al que ha acusado de haber traído solamente «bulos e insultos» a la «política española».

Sánchez, enfundado en una camiseta roja con el mensaje impreso de «A Forza Das Mulleres» (La fuerza de las mujeres), ha asegurado que el próximo 29 de noviembre «es una suerte de referéndum» en el que hay que elegir entre la buena política y la mala educación. El presidente del Gobierno ha compartido con los suyos que «la gran ventaja de dejar hablar a una persona que no tiene nada que ofrecer más que los insultos y los bulos es que acaba retratándose».

Tras hacer su particular «retrato» del líder del PP, Sánchez ha puesto a un lado «las papeletas para quien quiera votar insultos y bulos», que para él son la de Feijóo y la del líder de Vox, Santiago Abascal, y al otro, según ha dicho, «hay una sola papeleta para quien quiera reivindicar que gane la buena política, que es la del Partido Socialista Obrero Español».

Sánchez se ha apuntado en su haber, como ejemplo de «buena política» la subida del Salario Mínimo Interprofesional (SMI) de un 75%, en sus ocho años de Gobierno, un 30% las pensiones y este año y el siguiente un 4,5% el sueldo de los funcionarios.

El jefe del Ejecutivo ha hecho también una referencia a la decisión del Tribunal Supremo de no permitir votar a 163.000 nacionalizados con la «Ley de Nietos». Según ha dicho, «Abascal y Feijóo han logrado prohibir el voto a los nietos del exilio y tenemos que ir a votar por ellos». Para el presidente hay dos cifras que los suyos se tienen que «grabar a fuego» desde ahora hasta el próximo 29 de noviembre, día de las elecciones: el 75 y el 176. El 75%, ha explicado, es «la participación que necesitamos para lograr los 176 escaños» que dan la mayoría absoluta.

«Vamos a impedir que se derogue la ley de eutanasia»

El presidente del Gobierno ha hecho subir al escenario a Ramona Maneiro, la

activista española reconocida por su defensa del derecho a la eutanasia y por haber ayudado a morir en 1998 a su pareja, el escritor tetrapléjico Ramón Sampedro. Tras fundirse en un largo abrazo, ella le ha regalado su libro «Querido Ramón. Un testimonio de amor» y él le ha prometido a cambio que

«Vamos a impedir que se derogue la ley de eutanasia en nuestro país», ante la «amenaza de Feijóo y Abascal».

Los socialistas han recibido a su líder con la música de la cantante Aitana, que recientemente ha dicho públicamente que hay que votar «en contra de la involución» y para seguir avanzando. Con la canción «Superestrella» en bucle a todo volumen, Sánchez ha besado, abrazado a su público durante varios minutos y se ha dado un baño de masas (en el mitin más multitudinario, según la organización). Sánchez ha bailado y ha repartido sonrisas el día después de un debate en el que millones de españoles le vieron naufragar.