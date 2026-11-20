El Gobierno de Pedro Sánchez ha defendido en Bruselas (Bélgica) la disposición del Ejecutivo socialista a realizar «incrementos» de las ayudas a «la Vecindad Sur», es decir, las subvenciones a Marruecos, en los próximos presupuestos europeos, debatidos esta semana.

«Si fuera necesario reforzar algún programa, estaríamos abiertos a incrementos; pero solamente a incrementos limitados en Erasmus Plus en Horizonte Europa y en vecindad sur», indicó Marcos Alonso Alonso, embajador de España ante la Unión Europea, durante la reunión de este martes.

Esta ayuda es la financiación para la cooperación con países del norte de África, es decir, Marruecos, Argelia, Túnez y Egipto. La Comisión Europea, institución encabezada por la alemana Ursula von der Leyen, ya pidió aumentar en 60 millones de euros para la vecindad sur hasta los 1.844 millones de euros.

El representante del Gobierno en esta cita donde se debaten los presupuestos europeos defendió también que «para España es especialmente importante contar con márgenes suficientes para poder atender a las situaciones imprevistas». Asimismo, indicó que es necesario un «nivel de pago suficiente para el buen funcionamiento de las políticas europeas» y destacó las de Cohesión y PAC (Política Agraria Común).

En la UE sí hay presupuestos

El Consejo de Asuntos Económicos y Financieros (Ecofin) reúne a representantes de los gobiernos de los Estados miembros para tratar diferentes temas económicos, entre los que están las cuentas anuales del club comunitario. Este martes, se produjo el llamado Comité de Conciliación Presupuestaria. En él, hay una participación tripartita del Consejo, el Parlamento y la Comisión como mediadora.

Los miembros del organismo llegaron a un acuerdo sobre el presupuesto anual de la UE para 2027. Las cuentas ascienden a un total de 199.700 millones de euros en compromisos y un total de 211.500 millones de euros en pagos. Ahora, el siguiente paso es que el Parlamento y el Consejo, en el plazo de 14 días para aprobar formalmente el acuerdo alcanzado. Por ahora, la fecha prevista para ello es el 23 de noviembre.

Para poder refrendarlo, es necesario lograr la mayoría cualificada en el Consejo. Es decir, que al menos el 55% de los Estados miembros voten a favor (o sea, 15 de 27) o que los Estados miembros que voten a favor representen al menos el 65% de la población de la UE.

Finalmente, las cuentas comunitarias contarán con un refuerzo para «hacer frente a la crisis de seguridad y migratoria que están sufriendo regiones como Ceuta y Melilla o Canarias», a propuesta del PP en el Parlamento Europeo. «Hemos tenido que defender las prioridades de España sin contar con el apoyo del Gobierno en esta negociación presupuestaria», lamentó la eurodiputada popular encargada de esta negociación, Isabel Benjumea.

Se trata de un incremento inicial al propuesto por la Comisión de 25 millones de euros para control de fronteras (Instrumento de Gestión de Fronteras); 20 millones de euros más para seguridad y defensa (Fondo de Seguridad Interior y movilidad militar); y un refuerzo de los recursos humanos destinados a Frontex.

Propuesta del PSOE pro-Marruecos

No es la primera vez que el PSOE toma postura por los intereses del reino alauí en las instancias europeas. Hace un mes ya trató de presentar una enmienda a un reglamento sobre las ayudas a empresas de la Unión Europea para extenderlas a «terceros países» que tienen un acuerdo con el club comunitario, entre los que está Marruecos.

Los socialistas españoles introdujeron una modificación legislativa en la nueva norma cuando se debatía a dos bandas entre el legislativo europeo y el Consejo Europeo, el organismo que reúne a los líderes de cada Estado miembro. Se trata de la Ley de Aceleración Industrial.

El nuevo precepto legal que pidió incluir el PSOE era el siguiente: «Las autoridades competentes y la Comisión procurarán conceder el trato más favorable y la aplicación más flexible de las disposiciones del presente capítulo a los productos, servicios e inversiones originarios de terceros países que ya mantengan asociaciones o acuerdos comerciales con la Unión». Y lo argumentaba en la necesidad de «preservar la integración económica y la continuidad de las cadenas de valor estratégicas con dichos socios».

En otras palabras, la enmienda introducida por el PSOE pretendía extender las ayudas y los beneficios de la norma a países que no son de la UE, pero tienen un acuerdo con el club comunitario. Y el reino alauí podría ser considerado dentro de esta descripción al existir un Acuerdo de Asociación entre la UE y Marruecos.