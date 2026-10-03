El Gobierno de Pedro Sánchez ha destinado 6,6 millones de euros en 5 años para sufragar la «educación de calidad» en Marruecos. Al mismo tiempo, España se ha hundido en el Informe PISA, una evaluación internacional sobre lo que los jóvenes saben y son capaces de hacer al finalizar la Educación Secundaria Obligatoria (ESO). Nuestro país ha obtenido el peor resultado desde que hay registros con caídas especialmente relevantes en Lectura, Matemáticas y Ciencias.



El Ejecutivo, a través de la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID), dependiente del Ministerio de Asuntos Exteriores, realiza contribuciones por valor de 140 millones anuales a diferentes países en vías de desarrollo. Entre esos Estados, el Gobierno reconoce a Marruecos como uno de los «países prioritarios» de esta asistencia prestada por la Cooperación Española.

Cada una de esas ayudas se justifica en relación con uno de los puntos de los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Entre ellos, está el de establecer una «educación de calidad». Para tal fin, el Gobierno ha destinado, entre 2019 y 2023, un total de 6.638.103,31 euros.

Estas entregas a Marruecos se hacen para diferentes proyectos puntuales que se realizan cada año. Las entregas de dinero se desglosan en cada informe anual de la AECID, que dedica un apartado a cada país auxiliado. En el caso del reino alauí, el montante recibido ha sido el siguiente:

2019 . 963.000 euros.

. 963.000 euros. 2020 . 489.896 euros.

. 489.896 euros. 2021 . 1.341.835 euros.

. 1.341.835 euros. 2022 . 2.020.314,71 euros.

. 2.020.314,71 euros. 2023. 1.823.057,60 euros.

Caída en el Informe PISA

El Informe PISA de 2025, elaborado por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), conocido este martes, certificó un desplome simultáneo en las tres competencias que mide el estudio: Lectura, Matemáticas y Ciencias. Es la generación que se ha formado íntegramente bajo el paraguas de la LOMLOE, la ley educativa que el Gobierno de Pedro Sánchez sacó adelante a finales de 2020.

El batacazo es especialmente agudo en Lectura. España se queda en 451 puntos, diez menos que su anterior suelo histórico, marcado en 2006 con 461 puntos, y 23 por debajo de los 474 que logró en 2022. El retroceso acumulado desde 2015 alcanza los 45 puntos. Los estudiantes españoles quedan así ocho puntos por debajo de la media comunitaria y diez por debajo del promedio de la OCDE.

Las Matemáticas tampoco escapan a la sangría. Tras tocar fondo en 2022 con 473 puntos, la asignatura vuelve a desplomarse hasta los 457, dieciséis puntos menos en solo tres años. La caída desde 2015 ronda ya los 30 puntos, mientras que la media de la OCDE modera su descenso, lo que amplía la distancia de España con el resto de países desarrollados.

En Ciencias, el patrón se repite: 477 puntos, ocho menos que en 2022 y seis por debajo incluso del mínimo que hasta ahora ostentaba 2018. España se aleja también aquí de las medias europea y de la OCDE, con un retroceso de 16 puntos desde 2015.

La única competencia en la que España logra maquillar el desastre es la resolución computacional de problemas, una prueba en la que los alumnos españoles rozan la media de la OCDE con 499 puntos, un punto por encima del promedio de los países desarrollados. Aquí la Comunidad de Madrid lidera el ranking autonómico con 515 puntos, seguida de Asturias, Cantabria y Castilla y León.

Por comunidades, la Comunidad de Madrid vuelve a situarse como referencia. Encabeza el ranking autonómico en Matemáticas, con 477 puntos, y en Ciencias, con 495, superando en ambos casos las medias de la OCDE y de la Unión Europea. En Lectura se queda segunda, con 469 puntos, solo por detrás de Asturias.

En el lado opuesto, Ceuta y Melilla vuelven a cerrar todas las clasificaciones, con resultados muy alejados de la media nacional en las tres competencias evaluadas.