Los atascos en tuberías suelen ser un problema tedioso de lidiar para muchas familias. A menudo, estos atascos se manifiestan con pequeñas señales a las que no se les suele prestar atención. Acumulaciones de agua, goteo o problemas para que alguna se diluya por el desagüe.

El problema comienza al hacer caso omiso a estas señales, dejándolas pasar, agravando así el problema. Ante este problema, la solución eficaz es la de llamar a un experto, un profesional de la fontanería. Los fontaneros explican por qué es importante no aventurarse a hacer un diagnóstico de la situación sin conocimiento y aplicar productos al azar. Ante un atasco grave, los desatascadores químicos comerciales son poco eficaces y pueden dañar tus tuberías.

El consejo de los expertos

Muchos fontaneros coinciden en que muchos de los atascos en las tuberías en casa se pueden evitar con hábitos muy sencillos. Generalmente, a los desagües se les da un uso incorrecto y, para mantener las tuberías en buen estado sin recurrir a productos químicos, los fontaneros recomiendan una serie de pasos.

Los productos químicos no atraviesan el agua estancada. Estos productos suelen ser más densos o disolverse en el agua acumulada antes de llegar al tapón real, perdiendo su capacidad corrosiva. Los productos suelen dañar la instalación. La reacción química genera un calor intenso (reacción exotérmica) que puede ablandar, deformar o derretir tuberías de PVC, además de corroer juntas de goma y metal viejo.

Si el producto no funciona y tienes que llamar a un fontanero, el agua tóxica acumulada supone un riesgo grave de quemaduras químicas al desmontar el sifón o usar maquinaria.

Cómo usar correctamente el fregadero

Los errores más comunes suceden en el fregadero de la cocina. Cuando se lavan los platos, se suelen acumular los restos de comida en el desagüe. En principio, puede parecer algo sin mayor importancia que la de limpiarla, pero puede pasar factura.

Los restos orgánicos que están atrapados en la rejilla favorecen la acumulación de bacterias. El tiempo, se van formando depósitos que dificulten el paso de agua y pueden provocar un atasco. Por este motivo recomienda e insta a limpiar los platos de restos bien antes de proceder a fragarlos.

Otros factores son la grasa, restos de aceite y jabones que se van incrustando en las tuberías, favoreciendo el taponado. Poco a poco, esa capa reduce el espacio del interior de la tubería, dificultando el paso del agua y facilitando que restos de comida se queden pegados.