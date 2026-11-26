El líder del PP y candidato a la Presidencia del Gobierno en las elecciones generales del próximo domingo, Alberto Núñez Feijóo, no sólo salió vencedor hace una semana de su cara a cara con el jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, sino que ya desde el primer momento se puso a pensar en el nuevo lance, en el debate a cuatro de este jueves, según confiesan sus asesores más cercanos. Una cita en la que Feijóo acorralará a Sánchez con los prostíbulos de su suegro y eludirá la refriega con el presidente de Vox, Santiago Abascal.

Sabedor de que le ha cogido la medida al líder del PSOE, Feijóo se mostró relajado en la víspera, incluso bromeó sobre la contienda de esta noche. Durante su discurso en el mitin central de la campaña del PP en Madrid, celebrado este miércoles en la Caja Mágica con 10.000 personas, el líder popular señaló que tenía que marcharse del acto para «preparar el debate». Y lanzó un deseo: «Sólo pido que Sánchez vuelva a salir del debate de mañana (por este jueves) tan contento como el anterior», dijo con sorna.

Tras la «aplastante» victoria de Feijóo sobre Sánchez en el cara a cara, según destacan fuentes de la dirección, el presidente nacional del PP afronta este debate a cuatro «con tranquilidad, pero sin caer en la autocomplacencia». «Cuanto más herida está la izquierda, más peligrosa es», avisan las fuentes de Génova.

«Quien se la juega no es sólo Sánchez, tras la pésima imagen que dio la semana pasada, sino también la extrema izquierda que está siendo fagocitada», sostienen las fuentes populares. Y remiten a las encuestas en tanto pronostican que «España se librará de Podemos una década después».

«Y detrás parece ir un Frente Amplio cada vez más débil», añaden las mismas fuentes, que califican el debate a 4 como el «derbi de las izquierdas», poniendo así el foco en la batalla soterrada entre PSOE y Frente Amplio por un mismo electorado. Frente Amplio, la coalición integrada por Sumar, estará representada en el debate por Ada Colau, ex alcaldesa de Barcelona.

«Colau, rescatada de la jubilación forzosa que supuso su salida del Ayuntamiento de Barcelona gracias a la fuerza de las urnas, se la juega para salvar los muebles. Y tendrá que elegir entre seguir siendo la voz de los pagafantas del PSOE o empezar a desmarcarse de un partido corrompido, al que no tendrían que acompañar en su hundimiento», señalan las fuentes de Génova.

Más allá de eso, aseguran que «Feijóo no saldrá a empatar». «El presidente del PP irá a convencer, mientras que el secretario general del PSOE irá a defenderse», vaticinan. En su caso, Feijóo planteará un «examen crítico y exigente a la gestión de Pedro Sánchez, tal y como hizo hace una semana, en el que ha sido el debate más desigual de la historia de la democracia», inciden las fuentes del PP.

En concreto, Feijóo volverá a preguntar a Pedro Sánchez quién pagó sus primarias, si el dinero procedió de los prostíbulos de su suegro. «Esperamos que esta vez sí encuentre las palabras para respondernos», subrayan las fuentes del PP. El jefe de la oposición también le exigirá que responda al resto de preguntas que no contestó entonces. «A ver si esta vez se atreve», agregan tales fuentes del entorno de Feijóo. El equipo de colaboradores que le acompañará este jueves en las instalaciones de la Academia de Televisión será el mismo que en el debate anterior.

En este contexto, fuentes de Génova no auguran grandes cambios con respecto a la estrategia que llevó Feijóo al cara a cara, esto es, «hacer oposición al Gobierno saliente y exponer medidas de cambio en cada uno de los bloques», apuntan. «Nosotros somos la alternativa a Sánchez, vamos a debatir con Sánchez y a presentar propuestas de futuro para España», remarcan.

Mismos bloques

En concreto, los cinco bloques temáticos de este debate serán los mismos que los del cara a cara: vivienda; economía y fiscalidad; política social y servicios públicos; lucha contra la corrupción y regeneración democrática; y migración y política exterior. La estructura del debate, con el minuto de oro, tampoco se verá alterada.

Si bien los populares creen que Sánchez insistirá en acusar a Feijóo de «pactar con la ultraderecha española», en el partido no temen en absoluto que el líder socialista recurra a este «mantra». Los pactos sellados con Vox tras las últimas elecciones en comunidades como Extremadura, Aragón, Castilla y León y Andalucía son fruto de la voluntad ciudadana expresada en las urnas, defienden las fuentes de Génova. Unos acuerdos que han traído «estabilidad», añaden.

Sobre la principal novedad del próximo debate a cuatro —será la primera vez que Feijóo comparta escenario con Abascal en un formato de estas características—, las fuentes del PP insisten en que el discurso de su candidato se centrará en «poner a Sánchez frente al espejo de su corrupción y de su mala gestión».

Las fuentes de Génova apuntan que este jueves «se verá un Gobierno descompuesto, incapaz de asumir responsabilidades, sin respuestas». Frente a ello, contraponen las fuentes, los españoles encontrarán un Feijóo que mantendrá su «tono presidencial», el mismo que mostró en el cara a cara. Con un mensaje, además, avanzan las fuentes, que continuará siendo «propositivo». «Sin pasarle ni una a Sánchez, pero ofreciendo propuestas permanentemente», resumen.