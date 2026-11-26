No hacía falta ser muy sagaz para concluir que la tragedia de Adamuz pudo haberse evitado, pero ahora los peritos que investigan el accidente ferroviario del pasado 18 de enero —46 muertos y 152 heridos— han revelado la existencia de un bache en un carril, detectado en octubre de 2025 y que no se había revisado desde dos meses antes del siniestro, lo que pudo, según los técnicos, amplificar la rotura de la soldadura. En suma, pese a que se detectó el problema, Adif sólo realizó una auscultación ultrasónica a la soldadura —la prueba más fiable para prevenir las roturas— en el momento de su construcción. El bache fue detectado en septiembre de 2025, durante las auscultaciones a las vías y, aparentemente, se corrigió, pero el defecto reapareció en octubre. En noviembre, se auscultó de nuevo y el bache había aumentado con respecto a octubre.

Pese a ello, no se volvió a auscultar antes del accidente. En un informe remitido al juzgado de Montero que instruye la causa, los peritos detallan que «ha quedado constatado que, según datos de la Guardia Civil, en el punto kilométrico 318,682 de la vía 1, hilo izquierdo en el sentido de la marcha, se detectó una cesión de 6,4 milímetros», precisando que «un descenso mantenido de 6,4 milímetros en un carril -bache- puede llegar a provocar el fallo o rotura de una soldadura en el carril opuesto, aunque no de forma directa, sino a través de la severa alteración de la dinámica del tren».

Estos son datos técnicos, pero lo más relevante es que los responsables de Adif, pese a que ese punto en concreto seguía dando problemas, dejaron sin acometer prueba alguna durante dos meses. Y eso pese a que se tenía constancia de que el bache que terminó por resultar mortal se iba haciendo cada vez más grande. Lo que nos sitúa delante de una negligencia con resultado de 46 muertos, 46 vidas que, con un poco de diligencia, podrían haberse salvado.