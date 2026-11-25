Las víctimas de los accidentes ferroviarios en Urda (Toledo) y Adamuz (Córdoba) retratarán al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en Madrid dos días antes de las elecciones. «No hemos recibido ni una triste llamada desde el Gobierno», declaran a OKDIARIO indignadas por el abandono que sufren. Y ante esta situación, han convocado un acto en Madrid el próximo viernes para destapar públicamente este desprecio.

Quieren «pedir responsabilidades, pedir transparencia y mostrar el descontento» que tienen al no haber recibido ni una sola llamada de algún miembro del Ejecutivo tras las 115 víctimas mortales que han dejado estos dos accidentes ferroviarios, 46 en Adamuz y 69 en Urda. Las víctimas denuncian que «nadie del Gobierno» se ha dignado a darles el pésame y transmitirles el apoyo en estos duros momentos. Las llamadas que recibieron fueron las «de la Guardia Civil» confirmándoles que sus familiares habían fallecido. «Ni siquiera nos llamaron del Gobierno para darnos el pésame», lamentan.

Agradecen enormemente el apoyo ciudadano recibido, así como el de los Reyes, quienes sí los arroparon en sendos funerales. Unos solemnes actos para despedir, honrar y recordar a las personas fallecidas que no pisó Sánchez con la excusa de que sólo asiste a ceremonias aconfesionales.

Algo que es mentira, ya que durante su mandato ha ido a cuatro ceremonias católicas: acudió a los funerales de Montserrat Caballé, David Sassoli y Guillermo Fernández Vara, y el pasado verano asistió junto a la procesada Begoña Gómez y 14 ministros a la misa del Papa, León XI, en Barcelona.

Como reveló OKDIARIO, el presidente del Gobierno y candidato del PSOE a las elecciones del 29-N grabó con Jordi Wild la misma tarde del funeral por los 69 muertos en Urda. Pese a que Sánchez mantiene que es incierto, OKDIARIO lo pilló entrando al estudio del youtuber, en Manresa, a grabar la entrevista. Aquí puede verlo:

Las víctimas consideran que el presidente del Gobierno, independientemente de sus creencias religiosas, debió asistir a los funerales. «Es un representante institucional y tenía que estar, crea o no crea, como hicieron los reyes», sostienen.

Leerán un manifiesto

Las víctimas de Urda y Adamuz comparecerán juntas el próximo viernes en dicho acto para informar a la ciudadanía de lo que han vivido en ambas tragedias y de sus reivindicaciones. La rueda de prensa tendrá lugar a las 10:15 en el Hotel Westin Madrid Cuzco, ubicado en el número 133 del Paseo de la Castellana. En el acto leerán un comunicado y posteriormente habrá turno de preguntas.

Como recientemente ha revelado OKDIARIO, los ingenieros responsables de las infraestructuras en el Estado alertaron al Gobierno el pasado mes de junio de la «fuga de talento» para mantener la «seguridad ferroviaria». El aviso fue a través de una misiva en la que le transmitieron su «preocupación» por esta situación y le pidieron una reunión para solucionar este problema. Sin embargo, transcurridos cuatro meses, estos altos funcionarios de la Administración siguen sin recibir respuesta.

Sánchez, en Falcon

El pasado 2 de noviembre, el presidente del Gobierno se fue en Falcon a Barcelona a pedir a los ciudadanos que recuperen la «confianza en el AVE», como también destapó OKDIARIO. En vez de dar ejemplo y viajar en AVE, Sánchez eligió, como siempre, el Falcon del Ejército del Aire. En este caso, para desplazarse a la Ciudad Condal, donde participó en el foro World in Progress Barcelona 2026 de Prisa.

Previamente, el presidente también se había desplazado desde La Moncloa hasta la base aérea de Torrejón de Ardoz en un helicóptero Super Puma, igualmente de las Fuerzas Armadas, pese a que apenas había tráfico por carretera al ser festivo.

Sánchez reconoció el pasado 30 de octubre, en una declaración institucional sin preguntas, que la confianza en los trenes de alta velocidad «está quebrada», pero ha evitado asumir responsabilidades por ambas tragedias ferroviarias. Además, como denuncian las víctimas, las dejó abandonadas al no ir al funeral de sus familiares.

Encima, el presidente tuvo el cuajo de comenzar la campaña bailando, transcurridos apenas 15 días de la tragedia de Urda. Fue en un mitin el pasado 12 de noviembre, en Sevilla. Tanto Sánchez como su esposa, Begoña Gómez, procesada por tráfico de influencias y otro de malversación de caudales públicos, bailaron descosidos, olvidándose de los 69 muertos.

Aquel día todavía no habían sido entregados dos de los cadáveres a sus familias. Fue el 17 de noviembre cuando todas las personas fallecidas en el accidente ferroviario de Urda fueron puestas a disposición de sus familias y las oficinas consulares.

Las víctimas son 54 personas de nacionalidad española y 15 ciudadanos extranjeros. 40 hombres y 29 mujeres, todas mayores de edad. De las 69 identificaciones, 56 realizaron mediante huella dactilar y 13 por análisis de ADN.

«Descansen en paz ellos y sus familias. Misión cumplida», transmitieron los guardias civiles al lograr, por fin, las 69 identificaciones y notificaciones.