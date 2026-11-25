El vicepresidente de Canarias y líder del PP en esta comunidad, Manuel Domínguez, ha rechazado este miércoles las afirmaciones del jefe del Ejecutivo central, el socialista Pedro Sánchez, de que la crisis migratoria que sufre Canarias, especialmente en El Hierro estos días, está «bajo control».

«¿Controlada por quién? Por las mafias. Controlada por el mando único que ha designado, que es Ángel Víctor Torres. La realidad es que la política migratoria del Partido Socialista mata y es un cínico sin pudor o vive fuera de la realidad», ha reaccionado Domínguez en declaraciones a OKDIARIO.

«No sé cuál de las dos cuestiones es más preocupante, pero o Pedro Sánchez sale de la Moncloa o no cesará este reguero de muertes, de niños que nacen en una patera o de este control que tienen las mafias sobre el tráfico de personas», ha subrayado el vicepresidente canario.

«Es extremadamente urgente que salga Pedro Sánchez de la Moncloa», ha incidido Domínguez, al tiempo que ha retado al presidente del Gobierno a que «vaya a La Restinga, mire a los vecinos de frente y les diga que la inmigración en Canarias está controlada».

Este emplazamiento a Sánchez lo ha realizado Domínguez tras registrarse la llegada de unas 2.100 personas a la isla de El Hierro, alcanzándose por tanto en la jornada de este martes un récord histórico en la ruta canaria.

Esta llegada masiva de cayucos ha puesto al límite la capacidad del puerto de La Restinga, en el municipio de El Pinar, hasta el punto de que algunos inmigrantes han pasado la noche en la explanada ante la falta de capacidad del CATE de San Andrés y en espera de las derivaciones a Tenerife.

«Absoluto desprecio»

En este contexto, Manuel Domínguez ha criticado la «hipocresía insoportable», la «desvergüenza política» y el «absoluto desprecio» del presidente del Gobierno por sostener que la inmigración en el archipiélago está contralada.

Para el vicepresidente canario, lo afirmado por el candidato socialista al 29-N, es «una auténtica tomadura de pelo a los canarios y, especialmente, a los habitantes de El Hierro, que sufren en primera persona las consecuencias de una crisis migratoria que el Ejecutivo central es incapaz de gestionar».

Domínguez ha calificado de «intolerable e insultante» que Sánchez presuma de tener la situación «bajo control» mientras El Hierro vuelve a vivir una jornada sin precedentes, con la llegada de alrededor de 2.100 personas en 13 cayucos a las costas de la isla. Un episodio que ha vuelto a poner al límite los recursos de emergencia, rescate y atención humanitaria.

«Dos mil personas en un solo día. Trece cayucos. Una isla desbordada. Servicios de emergencia al límite. Y mientras tanto, Pedro Sánchez sale en las portadas de los periódicos y afirma que todo está bajo control. O es un hipócrita y un cínico sin el menor pudor o vive completamente alejado de la realidad. Y no sé qué es peor», ha manifestado.

Para el también consejero de Economía, Industria, Comercio y Autónomos del Gobierno de Canarias, las declaraciones del inquilino de la Moncloa suponen «una burla en toda regla a los herreños, a los canarios y a todos los que llevan meses reclamando soluciones sin recibir más que promesas, propaganda y abandono».