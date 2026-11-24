Más de 1.378 inmigrantes han llegado al puerto de La Restinga, en El Hierro, a bordo de diez cayucos tras una intensa jornada de rescate coordinada por Salvamento Marítimo y la Guardia Civil. La oleada migratoria continúa azotando las costas de Canarias. Durante la jornada de ayer llegaron a El Hierro 635 personas en seis cayucos, cifra que se ha elevado hasta los 815 en todo el archipiélago al sumar 180 ocupantes rescatados en Tenerife. Además, entre el sábado y el domingo los servicios de emergencia asistieron a otros 429 inmigrantes.

Las llegadas constantes han comenzado esta madrugada con cuatro cayucos en apenas tres horas. El primer cayuco ha arribado con 217 ocupantes —en su mayoría de Gambia y Senegal—, escoltado por la Salvamar Navia al muelle alrededor de las 02:45 horas.

La Salvamar Acrux ha localizado la segunda embarcación con 190 personas procedentes de Gambia, Senegal y Guinea-Bisáu tras siete días de travesía desde Casamance (Senegal). Asimismo, más tarde, la Salvamar Diphda asistía al tercer cayuco con 217 inmigrantes. La madrugada cerraba con el desembarco de 171 personas en la cuarta embarcación, en la que viajaba una mujer que tuvo que ser ingresada en el Hospital Valverde debido a un cuadro de hipotermia. Por la mañana, la patrullera de la Guardia Civil Río Guadiato, acompañada por la Salvamar Navia, rescataba a 93 inmigrantes senegaleses, lo que supuso la llegada del quinto cayuco.

La jornada no se había terminado al mediodía y se reactivaron los equipos de rescate ante la localización de tres nuevas embarcaciones que elevaron las cifras de la jornada a 1.282. La Salvamar Acrux y la patrullera Río Guadiato han asistido a dos cayucos, uno con 140 inmigrantes (salido de Gambia hace siete días) y otro con 46, que había partido hace cinco días desde Dakar, mientras que un octavo cayuco irrumpió en el muelle por sus propios medios con 208 ocupantes .

La tarde ha continuado en la misma línea con el arribo de dos cayucos que sumaron al menos 96 personas a La Restinga, uno de 49 inmigrantes escoltado por la Salvamar Diphda y otro con 47 que ha llegado por sus propios medios .

Caía la tarde en las costas de Canarias cuando la Salvamar Mizar, junto a las patrulleras Río Tajo y Río Guadiato, acompañaba a puerto el undécimo cayuco (sin recuento oficial aún). Por otra parte, la Guardamar Polimnia regresaba más tarde hacia El Hierro tras efectuar otro rescate a 70 kilómetros que podría acabar pulverizando el récord diario nacional.