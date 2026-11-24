La educación de los hijos es una de las mayores preocupaciones de muchas familias. Sin embargo, ¿hasta qué punto influye lo que los padres hacen frente a lo que simplemente les dicen? Enrique Rojas, psiquiatra y catedrático de Psiquiatría, tiene una respuesta muy clara. Durante una entrevista, el especialista defendió el papel fundamental de la familia en el desarrollo personal de los jóvenes y dejó una reflexión que ha vuelto a despertar interés: «Un buen padre vale más que cien maestros y una buena madre es como una universidad doméstica». Para el experto, los niños aprenden mucho más de los comportamientos que observan diariamente que de los consejos que reciben.

La educación empieza dentro de casa

Enrique Rojas considera que los padres son los primeros educadores y que su responsabilidad no termina cuando los hijos comienzan a acudir al colegio. La convivencia familiar constituye uno de los primeros espacios donde los niños aprenden a relacionarse, reconocer sus emociones y distinguir entre comportamientos adecuados e inadecuados.

Por eso, el psiquiatra insiste en la importancia de la coherencia, ya que no se puede exigir a un hijo que sea responsable, respetuoso u honesto si los adultos no intentan aplicar esos mismos valores en su vida cotidiana. Las palabras pierden fuerza cuando contradicen los comportamientos. En cambio, cuando existe una relación entre lo que se dice y lo que se hace, los progenitores se convierten en referentes mucho más sólidos.

Los cuatro pilares para desarrollar la inteligencia emocional

Durante sus intervenciones, Enrique Rojas ha defendido cuatro dimensiones fundamentales para construir una personalidad equilibrada, que son la voluntad, la inteligencia, la afectividad y la espiritualidad. La primera permite desarrollar disciplina, autocontrol y capacidad para aplazar las recompensas inmediatas. No se trata de conseguir todo lo que se desea rápidamente, sino de aprender a mantener compromisos y trabajar para alcanzar objetivos.

La inteligencia, por su parte, necesita estímulos y hábitos que permitan desarrollar el pensamiento crítico. El especialista destaca especialmente la importancia de la lectura y advierte que el consumo constante de contenidos digitales no sustituye necesariamente el esfuerzo intelectual. La afectividad también ocupa un lugar esencial, ya que aprender a querer, mantener relaciones saludables y gestionar los conflictos son habilidades que influyen directamente en el bienestar personal.

La adolescencia, una etapa decisiva

El psiquiatra también concede especial importancia al periodo comprendido entre los 15 y los 20 años. Durante esta etapa, los jóvenes atraviesan cambios personales y sociales que influyen en la construcción de su identidad. Empiezan a reconocer sus capacidades, identificar sus limitaciones y tomar decisiones que pueden condicionar su futuro.

Por eso, considera fundamental que los adultos acompañen este proceso sin limitarse a imponer normas. Los adolescentes necesitan referentes, pero también oportunidades para asumir responsabilidades y aprender de sus propios errores. La voluntad, el esfuerzo y la capacidad para gestionar las frustraciones son herramientas que deben trabajarse progresivamente.