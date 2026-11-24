Sigmund Freud (1856-1939) fue un médico neurólogo austríaco, reconocido como el padre del psicoanálisis y una de las figuras intelectuales más influyentes del siglo XX. Sus investigaciones comenzaron en el ámbito de la neurología, pero posteriormente se centraron en el estudio de la mente y los trastornos psicológicos. Entre sus principales aportaciones destacan conceptos como el inconsciente, la represión y la interpretación de los sueños. Su obra más conocida, «La interpretación de los sueños», se publicó en 1899.

Fue el primer hijo del matrimonio formado por Jakob Freud y Amalia Nathansohn, aunque su padre ya tenía dos hijos de una relación anterior. Cuatro de sus hermanas murieron en los campos de concentración nazis, mientras que Julius, nacido unos meses después que él, falleció cuando era un bebé. Este episodio familiar contribuyó a reforzar el vínculo con su madre, hasta el punto de que, según reconoció el propio médico, llegó a sentirse su hijo favorito.

«El hijo favorito conserva toda su vida el sentimiento de un conquistador»

Para Sigmund Freud, esta preferencia afectiva, sobre todo cuando procede de la madre, va más allá de una simple inclinación familiar y puede influir en la construcción de la estructura psíquica. Desde la perspectiva del psicoanálisis, el niño que crece sintiéndose el «elegido» desarrolla una confianza muy sólida en sí mismo, que le ayuda a afrontar los retos con una percepción de merecimiento y capacidad de éxito. Esta seguridad, además, puede llevarle a plantearse objetivos más ambiciosos y a proyectarse con mayor determinación durante la edad adulta.

Para el psicoanalista, aunque esta seguridad no garantiza alcanzar el éxito, la confianza interior que proporciona el amor materno puede acercar considerablemente a una persona a conseguir sus objetivos. Esto se debe, en gran medida, a que disminuye la posibilidad de desarrollar el «síndrome del impostor»: al no cuestionar constantemente su propio valor, el individuo dispone de más energía para centrarse en sus metas.

Sin embargo, que exista un hijo favorito implica necesariamente que los demás no ocupan ese mismo lugar, lo que puede convertir el entorno familiar en una competición por ganarse el cariño de la madre. La llegada de un nuevo hermano puede interpretarse como una especie de traición o pérdida del puesto privilegiado, dando lugar a vínculos fraternales marcados por los celos y la rivalidad.

El propio Sigmund Freud confesó que, durante su infancia, había deseado la muerte de su hermano para recuperar el cariño materno y que, tras su fallecimiento, arrastró un sentimiento de culpa durante toda su vida. En este escenario también pueden aparecer otros perfiles, como el del rebelde o el cuidador, que buscan obtener atención y reconocimiento a través de difernetes comportamientos.

Citas de Sigmund Freud

«El amor y el trabajo son los pilares de nuestra humanidad»

«Las emociones inexpresadas nunca mueren. Son enterradas vivas y salen más tarde de peores formas»

«Uno es dueño de lo que calla y esclavo de lo que habla»

«He sido un hombre afortunado en la vida: nada me resultó fácil»

«Nunca estamos tan indefensos contra el sufrimiento como cuando amamos»

«La voz del intelecto es suave, pero no descansa hasta que ha ganado un oído»

«De nuestras vulnerabilidades vienen nuestras fortalezas»

«El hombre loco es un soñador despierto»

«Solo la experiencia propia hace al hombre sabio»

«El miedo es un sufrimiento que produce la espera de un mal»

«El ego no es dueño de su propia casa»

«Un buen día, echando la vista atrás, se dará usted cuenta de que estos años de lucha han sido los más hermosos de su vida»

«Si quieres vivir, prepárate para morir»

«Todo chiste, en el fondo, encubre una verdad»

«El que sabe cómo esperar no necesita hacer concesiones»

«Las ilusiones se encomiendan a nosotros porque nos ahorran dolor y nos permiten disfrutar del placer. Debemos, por tanto, aceptarlas sin quejas cuando se chocan contra la realidad en la que se hacen pedazos»

«La ciencia moderna aún no ha producido un medicamento tranquilizador tan eficaz como lo son unas pocas palabras bondadosas»

«Cuando uno no tiene lo que quiere, debe querer lo que tiene»

«Los sueños son a menudo más profundos cuando parecen más locos»

«Es un buen ejercicio ser del todo sincero consigo mismo»

«El primer requisito de la civilización es la justicia»

«Uno está muy loco cuando está enamorado»

«De error a error se descubre la verdad completa»

«La mayoría de la gente no quiere la libertad realmente, porque la libertad implica responsabilidad y la mayoría de la gente teme la responsabilidad»

«El que tiene ojos para ver y oídos para escuchar puede convencerse a sí mismo que ningún mortal puede mantener un secreto. Si sus labios son silenciosos, parlotean con sus dedos; la traición rezuma de ellos a través de todos sus poros»

«El precio que pagamos por nuestra avanzada civilización es una pérdida de felicidad a través de la intensificación del sentimiento de culpa»