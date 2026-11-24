El 15 de julio de 1862 se encendió por primera vez el faro de Trafalgar, en Los Caños de Meca (Barbate, Cádiz). Su luz llegaba a unas 19 millas. Más de un siglo y medio después sigue en servicio, y desde el 23 de octubre de 2026 es Bien de Interés Cultural.

Lo declaró así el Real Decreto 916/2026, que el BOE publicó ese día con la categoría de Monumento. El Ministerio de Cultura había abierto el expediente el 4 de junio de 2025. El texto lo describe como «un testimonio histórico de la tecnología y la ciencia de su tiempo», ligadas a la navegación marítima y a la revolución industrial.

Según el decreto, ha mantenido un uso ininterrumpido desde su construcción. Hoy sigue siendo uno de los principales elementos de señalización para entrar en el estrecho de Gibraltar. Se alza sobre el tómbolo de Trafalgar, en un paraje protegido desde 1989 como Parque Natural de La Breña y Marismas del Barbate.

Un plan de faros de 1847

El faro nació de un plan nacional. Según el texto del BOE, se proyectó dentro del Plan General de Alumbrado Marítimo de las Costas y Puertos de España e Islas Adyacentes, aprobado en 1847.

El decreto atribuye la construcción al ingeniero Eduardo Saavedra Moragas. Trabajó con Rafael Navarro, Antonio de Palacio y Manuel García, alumnos de la Escuela de Caminos.

La ficha patrimonial de Puertos del Estado da otros nombres para el proyecto original. Atribuye el diseño a los ingenieros de caminos Manuel Álvarez Aguirre y José Antonio Bravo Barrero.

Una torre de 35 metros

El faro se levanta sobre un mogote de roca de 16 metros de altura media sobre el mar. La torre es de mampostería, de planta circular y forma troncocónica, y, según el decreto, se eleva hasta los 35,20 metros sobre el suelo.

Mide 5,80 metros de diámetro en la base. Sus muros tienen 1,20 metros de grosor.

Por dentro tiene una escalera helicoidal. Según la ficha de Puertos del Estado, sube hasta una cámara bajo la linterna, desde la que se sale a un pequeño voladizo perimetral con barandilla.

La lámpara se sitúa a 51,20 metros sobre el nivel medio del mar. Junto a la torre está el edificio que albergaba las viviendas de los fareros y los almacenes. Tiene una superficie construida de 408,15 metros cuadrados.

De 19 a 40 millas

Al principio, la luz la producía un aparato óptico de segundo orden, con un alcance de unas 19 millas. Según el decreto, unas modificaciones posteriores lo convirtieron en un aparato de primer orden.

Eso aumentó mucho el alcance de su haz luminoso, hasta unas 40 millas. La ficha de Puertos del Estado sitúa ese cambio a primer orden en 1936.

Hoy, según la misma ficha, el faro tiene un alcance de 22 millas. Su característica oficial, el código que describe cómo destella, es GpD (1+2)B 15″.

Ocho contrafuertes en 1929

La ficha de Puertos del Estado vincula ese cambio con un refuerzo de la torre: explica que la nueva maquinaria pesaba más y que la estabilidad ya preocupaba por los temporales de viento. Eso sí, data el refuerzo en 1929, antes que el aparato de primer orden.

Las obras se hicieron en 1929, con un proyecto del ingeniero Carlos Iturrate. Optó por adosar a la torre contrafuertes de sillería unidos en lo alto por arcos apuntados. Son ocho en total.

La ficha añade que así quedó configurada, más o menos, la imagen que el faro tiene hoy. Según Puertos del Estado, los claroscuros de los contrafuertes y el encalado final le dan plasticidad y nitidez.

Protegido, pero en servicio

El decreto deja claro que la protección no frena su trabajo. La declaración no impedirá mantener, actualizar o instalar los elementos necesarios para que siga funcionando como señal marítima.

En 2017 ya había entrado en el Catálogo de faros con valor patrimonial de España, del Plan Nacional de Patrimonio Industrial. En el expediente consta además el informe favorable de la Escuela de Arquitectura de la Universidad del País Vasco. Dentro de su entorno protegido quedan los restos de una torre almenara del siglo XVI.

Otras obras españolas con historia también han pasado por Techy, como el hipogeo del Bernabéu o el túnel de tren de Gijón terminado en 2006. Y el ingeniero Leonardo Torres Quevedo, con su ajedrecista automático.

La información procede del Real Decreto 916/2026, publicado en el BOE el 23 de octubre de 2026. También, de la ficha patrimonial del faro de Puertos del Estado.

Crédito de la imagen: Puertos del Estado.