Hace más de un siglo, en general se pensaba que una máquina solo podría copiar el trabajo de las manos. Pensar, decidir o elegir quedaba para las personas. Un ingeniero español se propuso demostrar lo contrario.

«El autómata procede en todo como un ser inteligente que sigue ciertas reglas», escribió Leonardo Torres Quevedo en sus Ensayos sobre Automática. Lo decía de una máquina que él mismo ideó para calcular una fórmula sin ayuda de nadie.

Y subrayaba que actúa así, sobre todo, cuando tiene que escoger un camino en cada caso. Los Ensayos los publicó la Real Academia de Ciencias de Madrid en su revista.

El pasaje lo reproducen los historiadores Francisco González de Posada y Francisco A. González Redondo en un artículo de La Gaceta de la Real Sociedad Matemática Española.

Lo que se creía imposible

Torres Quevedo sabía que iba contra la opinión de su tiempo. En los Ensayos explicaba que se creía posible automatizar el trabajo puramente manual de un obrero.

Y continuaba con la otra mitad de esa creencia: «Las operaciones que exigen la intervención de las facultades mentales nunca se podrán ejecutar mecánicamente».

Su respuesta fue tajante. En la misma memoria se propuso demostrar, en teoría, que siempre es posible construir un autómata cuyos actos dependan de las circunstancias y obedezcan a reglas fijadas al construirlo.

Sentidos, miembros y discernimiento

En los Ensayos, Torres Quevedo bautizó una ciencia nueva: la Automática. La definió como el estudio de los procedimientos para construir autómatas capaces de relacionarse con su entorno, de forma más o menos complicada.

Esos autómatas, explicaba, deberían tener sentidos, es decir, aparatos sensibles a lo que pasa a su alrededor. También miembros para ejecutar las tareas y la energía suficiente para moverse.

Pero lo principal era otra cosa. «Se necesita –y este es el principal objeto de la Automática– que los autómatas tengan discernimiento», escribió. Debían poder ordenar la operación deseada según las impresiones que reciben y, a veces, las que recibieron antes.

Lo resumía con una idea muy actual: los autómatas debían imitar a los seres vivos. Es decir, actuar según lo que perciben y adaptar su conducta a las circunstancias.

El rival que siempre gana

Para demostrarlo con hechos, construyó un jugador de ajedrez. Según un artículo de los mismos autores en la revista Llull, lo presentó en público el 16 de junio de 1913, en un congreso de la Asociación Española para el Progreso de las Ciencias.

En 1914 se exhibió en el Laboratorio de Mecánica de la Sorbona, en París. Jugaba un final de partida: rey y torre contra el rey que movía una persona.

La máquina analizaba la posición en cada jugada y movía su torre o su rey dentro de las reglas, hasta dar siempre el jaque mate. Lo anunciaba un gramófono.

González de Posada y González Redondo la consideran la primera máquina electromecánica contra la que una persona podía jugar un final de ajedrez. Para ellos fue la primera demostración de lo que hoy llamamos inteligencia artificial.

Donde fracasó Babbage

En los Ensayos también habló de la máquina analítica del inglés Charles Babbage, la que inspiró las notas de Ada Lovelace. Torres Quevedo vio que su fallo era depender solo de piezas mecánicas.

«Quizá otro triunfe donde fracasó Babbage pero la cosa no parece fácil», escribió. Él eligió otro camino: los relés y los electroimanes. Eran los únicos elementos de ese tipo disponibles entonces.

En 1920 presentó en París su aritmómetro electromecánico, que calculaba solo e imprimía el resultado con una máquina de escribir. En la memoria que lo acompañaba, escrita en francés, decía que el aparato actúa como una persona reflexiva: «examina las circunstancias en que se encuentra para decidir lo que debe hacer, y lo hace».

Un inventor de Cantabria

Torres Quevedo nació en 1852 en Santa Cruz de Iguña, en Cantabria, y murió en Madrid el 18 de diciembre de 1936. Era ingeniero de caminos, como su padre.

Antes del ajedrecista ideó el telekino, un aparato para gobernar máquinas a distancia por radio. El instituto de ingenieros IEEE lo reconoció como hito histórico en 2007. También diseñó el teleférico para pasajeros sobre el río Niágara, en Canadá, estrenado en 1916.

Más de cien años después, las máquinas juegan al ajedrez mejor que los campeones. Torres Quevedo defendió que podían elegir cuando muchos aún lo negaban.

Antes que él, Ada Lovelace advirtió en 1843 que la máquina de Babbage no tenía pretensión de originar nada. Y una IA de Google ya recrea en 3D el despacho de Alan Turing de 1936.

Y en un laboratorio del País Vasco, la inteligencia artificial ya ayuda a elegir materiales para limpiar el agua.

Las citas proceden de los Ensayos sobre Automática de Torres Quevedo y de su memoria de 1920 sobre el aritmómetro, tal como los reproduce La Gaceta de la RSME en 2005. Los datos del ajedrecista y del telekino, de ese artículo y del publicado en la revista Llull en 2013. Los biográficos, también de un artículo de José García Santesmases.

Crédito de las imágenes: Auguste Léon / Museo Albert Kahn (dominio público) y Olea / Wikimedia Commons (CC0).