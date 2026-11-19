En 1843, mucho antes de que existiera un ordenador, Ada Lovelace dejó escrita una advertencia sobre las máquinas. Hoy vuelve a sonar en cada debate sobre inteligencia artificial.

«La Máquina Analítica no tiene pretensión alguna de originar nada. Puede hacer cualquier cosa que sepamos ordenarle que haga», escribió. La frase está en sus notas sobre la máquina de Charles Babbage.

Lovelace añadía que la máquina puede seguir un análisis, pero que no puede anticipar relaciones ni verdades. Su papel, decía, es ayudarnos a aprovechar lo que ya conocemos.

La hija de Lord Byron

Ada Lovelace vivió entre 1815 y 1852. Nació como Augusta Ada Byron. Fue la única hija legítima del poeta Lord Byron y de Annabella Milbanke, según el Museo de Historia del Ordenador de Estados Unidos.

Su madre tenía formación matemática y se empeñó en que Ada estudiara matemáticas. Era algo poco habitual para una mujer de la época. El propio Byron llamaba a su esposa la princesa de los paralelogramos.

En 1833, con 17 años, Ada conoció a Babbage en una fiesta. Quedó fascinada cuando él le enseñó la pequeña parte de su máquina que funcionaba.

Las notas de 1843

En 1843 publicó la traducción del francés de un artículo sobre la Máquina Analítica. Lo había escrito el ingeniero italiano Luigi Menabrea, y Ada le añadió unas extensas notas propias, que firmó con sus iniciales, AAL.

Según el museo, esas notas incluyen la primera descripción publicada de una secuencia de operaciones paso a paso. Servía para resolver ciertos problemas matemáticos. Por eso a Ada se la llama a menudo «la primera programadora».

El museo matiza que su colaboración con Babbage fue estrecha. Los biógrafos aún debaten hasta dónde llega la aportación original de Ada.

Una máquina que teje álgebra

En sus notas, Lovelace explicó la máquina con una imagen del mundo textil. La máquina incorporaba el principio que ideó Jacquard para regular, con tarjetas perforadas, los dibujos más complicados en los brocados.

«Podemos decir con mucho acierto que la Máquina Analítica teje patrones algebraicos igual que el telar de Jacquard teje flores y hojas», escribió.

Lovelace fue todavía más allá en sus notas. Si las relaciones entre los sonidos de la música pudieran expresarse de esa forma, dejó escrito, la máquina podría componer piezas musicales elaboradas de cualquier complejidad o extensión.

Del cálculo a la computación

Para el Museo de Historia del Ordenador, la idea de una máquina que maneja símbolos según unas reglas, con números que pueden representar algo más que cantidades, marca el paso del cálculo a la computación.

El museo sostiene que Ada fue la primera en expresarlo de forma explícita. En eso, añade, parece que vio más lejos que el propio Babbage, y recuerda que se la ha llamado profeta de la era del ordenador.

Hoy, casi dos siglos después, una IA de Google ha recreado en 3D el despacho de Alan Turing de 1936, el otro gran nombre de esta historia.

La respuesta de Turing

En 1950, Alan Turing respondió a la objeción de Lovelace con un apartado entero en su famoso artículo sobre máquinas e inteligencia. Lo tituló la objeción de Lady Lovelace. El artículo arrancaba con una pregunta: si las máquinas pueden pensar.

Turing defendió que la Máquina Analítica era en realidad un ordenador digital universal. Con suficiente memoria y velocidad, y la programación adecuada, podría imitar a otra máquina.

Según Turing, probablemente ese argumento no se les ocurrió ni a la condesa ni a Babbage.

Y contestó a quien decía que una máquina nunca puede sorprendernos: «Las máquinas me sorprenden con mucha frecuencia».

Un debate que sigue abierto

La advertencia de Lovelace empezaba pidiendo prudencia. Según escribió, ante algo nuevo se tiende primero a exagerar lo que parece notable. Después, por reacción, se tiende a quedarse corto.

Casi dos siglos después, la discusión sigue viva cada vez que sale un modelo nuevo. Esta semana, por ejemplo, Google ha confirmado que Gemini ya puede llamar por teléfono, revisar facturas y hacer la compra.

Y ChatGPT, de OpenAI, ya lleva GPT-6 gratis a todos sus usuarios.

Turing cerró su artículo con una frase que también vale hoy, con tantos modelos nuevos cada semana: «Solo podemos ver un poco por delante, pero vemos mucho que hay que hacer».

Las citas proceden de las notas de Ada Lovelace de 1843 y del artículo de Alan Turing publicado en 1950 en la revista Mind.

Crédito de la imagen: Alfred Edward Chalon / Science Museum Group (dominio público).